Entidades turismofóbicas se organizan contra Prohens para «mantener la lucha en la calle todo el año»

Entidades turismofóbicas de Mallorca afines a la izquierda separatista radical se organizan antes del arranque de la próxima temporada turística contra el Govern del PP de Marga Prohens en Baleares «para mantener la lucha en la calle» tomando como excusa lo que califican de «masificación turística».

Agrupadas bajo la plataforma Menys Turisme, Més Vida, este colectivo que cada vez tiene menos respaldo en la calle, y que cada temporada turística desde que el PP accedió al Govern en 2023 convoca concentraciones y manifestaciones, contra la principal si no única fuente de ingresos de los ciudadanos y empresas de las Islas, ha comenzado un proceso de reorganización para según afirman tratar de «mantener la lucha en la calle» durante todo el año.

Más de medio centenar de personas participaron esta semana en una asamblea organizativa de la citada plataforma, que ha tenido lugar en la sede de los ecologistas del GOB en Palma.

Las entidades parten de la base de que hay lo que califican de «aumento constante de la turistificación» de Mallorca que tan solo se puede afrontar mediante la organización popular, más si cabe ante las «ineficientes» medidas adoptadas por las administraciones, si bien nunca se hicieron oír durante los ocho años de gobierno de Francina Armengol.

Un periodo entre 2015 y 2023 donde sin ir más lejos, las plazas de alquiler turístico se dispararon pasado de 68.092 plazas legales a nada menos que 160.133 plazas, sin que estos colectivos se echaran a la calle.

Ahora gobernando el PP la cosa cambia y como afirma el portavoz de Menys Turisme, Més Vida, Jaume Pujol, han comenzado a trabajar en la «reformulación» de la plataforma.

«Queremos dar un salto cualitativo para ser capaces de mantener la lucha en la calle durante todo el año, y no con una simple manifestación, porque ya hemos visto que los políticos nos ignoran y sigue el crecimiento del turismo», ha afirmado.

La idea es «explorar nuevas fórmulas» para que la plataforma sea «más eficaz y eficiente» a nivel organizativo. Aunque todavía no se ha cerrado el modelo que se seguirá, una de las posibilidades es la centralización.

Ello, ha apuntado Pujol, no significará que la plataforma vaya a perder la diversidad territorial y política que le caracteriza y que, a su parecer, es lo que les ha permitido «apelar a tanta gente».

Pero mientras los activistas deshojan la margarita, los actos de vandalismo contra el turismo y residentes extranjeros se vienen sucediendo cada semana en forma de pintadas que aparecen en muchas localidades de Mallorca. Aunque ninguna organización ha reivindicando estas acciones, desde hace unos días los colectivos turismofóbicos han ampliado a su lista de enemigos a los residentes extranjeros con negocios en la isla de Mallorca.

También son comunes los ataques vandálicos contra agencias inmobiliarias de Palma en muchos casos especializadas en viviendas de alto standing, cuando no directamente en poblaciones y casas donde la presencia de residentes alemanes o ingleses es manifiesta caso de Santanyí o Cala Ratjada.