Giro en los coches sin etiqueta en Madrid: podrán circular según la calidad del aire de la capital

Circular por las calles de Madrid estando empadronado pero sin tener la etiqueta ambiental correspondiente parece que ya no será un problema para muchos conductores madrileños o al menos durante los próximos meses. De hecho, estar en esta situación podía servirnos hasta el año 2027 dado que es la moratoria que dio el alcalde de la ciudad, José Luis Martínez-Almeida para todos aquellos vehículos que no tenían todavía la correspondiente etiqueta de circulación pero sí que estaban empadronados. Sin embargo, la propia ordenanza de Movilidad Sostenible ha sufrido ahora una enmienda por parte del PP.

De este modo, y si bien la ordenanza comenzaba este mes de marzo, permitirá también que los vehículos de gasolina de antes del año 2000 o los diésel de antes de 2006, tengan la opción de seguir circulando por la capital aunque eso sí, se deberá cumplir la directiva europea de calidad del aire, que se aplica desde 2022. Este permiso se aplicará también a todos aquellos vehículos que abonen el impuesto de circulación en la capital. También podrán seguir estacionando en la zona SER del barrio en el que vivan, aunque eso sí, se debe tener en cuenta que no podrán superar los niveles de dióxido de nitrógeno que marca la normativa europea.

Giro en los coches sin etiqueta en Madrid: podrán circular

La calidad del aire es un tema importante en las ciudades, y más cuando hablamos de Madrid, capital de España y una de las grandes ciudades por la que cada día circulan miles y miles de coches. Muchos de ellos ya cumplen cualquiera de las normativas actuales, y son modelos que apenas contaminan, pero no es el caso de aquellos coches que ya tienen unos años y que hasta la fecha tenían permiso para seguir circulando, aunque no tuvieran etiqueta ambiental. La fecha límite era finales de 2027, pero ahora se ha concedido esa moratoria que de alguna manera, permite resolver todas las dudas que se habían generado al respecto.

Muchos no sabían que iba a pasar a partir de 2027, pero desde el consistorio se ha explicado que la enmienda que se ha introducido a la ordenanza de Movilidad Sostenible se ha llevado a cabo porque el «porcentaje de afección es mínimo». Según los datos, en el mes de febrero se registraron en la capital 1.045.898 vehículos únicos al día, y de estos, sólo «11.309 eran vehículos con clasificación A» es decir que no tienen la pegatina de la DGT pero sí que están empadronados en Madrid.

Qué ocurre si se sobrepasan los mínimos en la calidad del aire

A pesar de que muchos conductores de coches sin etiqueta se sentirán aliviados por el cambio en la ordenanza, o por la medida excepcional que se ha tomado, la normativa europea se debe seguir cumpliendo. Es decir, que no se pueden sobrepasar los valores límite de dióxido de nitrógeno marcados en las 24 estaciones de la red de calidad del aire madrileña. En el caso de esto suceda el área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad lo deja claro ya que se «extinguirá el periodo transitorio de autorización temporal regulado en la nueva disposición».

El esfuerzo de Madrid por cumplir la normativa

De todos modos no se espera que se llegue a esa situación, si bien desde el Ayuntamiento de Madrid se explica que se ven capaces de cumplir con la normativa europea sobre la calidad del aire como de hecho, llevan haciendo desde que comenzara a aplicarse en el año 2022. Algo que se ha conseguido gracias a todas las actuaciones que se han ido implementando desde la estrategia Madrid 360, y que se rige por el marco legal establecido desde la OMS. En especial, en todo lo que tiene que ver con las tres zonas bajas de emisiones y que son el Distrito Centro, Plaza Elíptica y Madrid ZBE.

Cumplir con la normativa de Europa no ha sido el único logro alcanzado por la capital, sino que además de eso, los dos últimos años se han alcanzado los mejores niveles de dióxido de nitrógeno de toda la serie histórica. Según se informa desde el área municipal, en 2025 ninguna estación llegó a superar los 32 microgramos por metro cúbico y parece que la cifra se mantiene e incluso baja si tenemos en cuenta que en el mes de enero y el de febrero de este 2026 se ha conseguido que se sigan reduciendo los niveles de dióxido de nitrógeno, anotando de los mejores registros de ambos meses de toda la serie histórica, según informan desde el área municipal.

Son muy buenas noticias y hace todavía más comprensible que se haya decidido aplazar lo que se había marcado para esos coches sin etiqueta. De hecho los datos aportados mejoran y mucho los de años anteriores. Para acabar, y como dato comparativo, en el año 2019 y estando ya en vigor Madrid Central sí que se llegaron a superar los límites en dos estaciones, las cuáles alcanzaron los 51 y 53 microgramos por metro cúbico.