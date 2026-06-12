El PP cita a Peramato y a Marlaska en el Senado por las reuniones de Leire Díez con la Fiscalía y la directora de la Guardia Civil

El Partido Popular (PP) citará al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y a la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, para que expliquen en las comisiones del Senado lo que conocen sobre las reuniones de las cloacas del PSOE que mantuvo Leire Díez, ex militante socialista y fontanera del partido, en la Dirección de la Guardia Civil y la Fiscalía General.

Alicia García, portavoz del PP en el Senado, ha concretado que la comparecencia de Peramato tendrá lugar el próximo viernes, 19 de junio, en la Comisión de Justicia de la Cámara Alta. Tres días antes, el martes 16, está ya citada la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, en la Comisión de Interior.

García exige conocer «cuándo se enteró» la actual fiscal general del Estado «de las reuniones que tuvo la mano derecha de Álvaro García Ortiz con Leire Díez y el abogado Jacobo Teijelo, quien le ordenó que lo escondiera hasta que se ha visto obligada a contárselo al juez y cuál fue el contenido de esas reuniones».

Fernando Grande-Marlaska, por su parte, no será citado en esa Comisión de Interior, sino en la comisión de investigación sobre el caso Koldo, en una comparecencia que tendrá lugar el día 30, tal y como ha informado el PP, que tiene mayoría absoluta en la Cámara.

En otra comisión de investigación, la que indaga sobre la gestión de la SEPI, el PP citará este mes a personas relacionadas con el rescate de Plus Ultra y el denominado caso Zapatero. Así, el lunes 22 de junio comparecerá Manuel Aarón Fajardo, hijo del senador socialista Manuel Fajardo.

El día 29 del mismo mes están citados el ex comisario del aeropuerto de Barajas, Jesús María Gómez, y la secretaria del ex presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, Gertrudis Alcázar. También será citado este mes el ex vicesecretario general del PSN, Ramón Alzórriz, aunque aún no hay fecha designada.