El ex director socialista del Infoca de Córdoba acusa a la Junta de tener «menos medios» y los datos lo desmienten

Pepe González Arenas, dirigente del PSOE de Córdoba y antiguo director del Plan Infoca en la provincia, ha utilizado su perfil en la red social X para lanzar un duro ataque contra el Gobierno de Juanma Moreno por su gestión de los incendios forestales. El socialista acusa al vicepresidente primero de la Junta y consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, de ser un gestor «mediocre» que ha contratado menos medios para el dispositivo.

«Los incendios forestales cuesta apagarlos no porque sean malos malísimos. Cuesta apagarlos cuando gestores mediocres, como Antonio Sanz, contratan menos medios aéreos», escribe González Arenas en la publicación difundida este martes. El problema para el dirigente socialista es que las cifras oficiales del Plan Infoca cuentan exactamente lo contrario.

La propia Junta de Andalucía informa en su balance oficial del Plan Infoca 2026 que el dispositivo dispone este año de 43 medios aéreos entre helicópteros y aviones, tres más que en 2025. El catálogo oficial detalla además que de esas aeronaves, 39 son aportadas por la Junta, una por Enresa y otras tres por el Estado.

Y no se trata únicamente de una comparación con 2025. El salto resulta todavía más evidente si se toma como referencia el año 2018, último ejercicio completo del anterior Gobierno socialista en la Junta. Entonces, el Plan Infoca contaba con 38 aeronaves en total, según la propia Administración autonómica. En 2026 son 43.

271 millones de euros frente a los 167 de 2018

La misma comparación desmonta también el relato de un supuesto desmantelamiento del dispositivo. En 2018, el Plan Infoca disponía de un presupuesto de 167 millones de euros y más de 4.500 profesionales. Ocho años después, la Junta ha elevado la inversión hasta 271 millones de euros, un incremento del 60% respecto a 2018 y del 5% respecto al ejercicio anterior. El dispositivo alcanza además los 4.700 profesionales.

Pero las mejoras no se limitan a los helicópteros y aviones. La campaña de 2026 incorpora 108 autobombas, con un 84% de la flota renovada tras una inversión de 30 millones de euros, 11 nodrizas, ocho nuevas unidades móviles y nuevas unidades específicas de maquinaria pesada y fuego técnico.

González Arenas, un histórico del PSOE

El perfil de González Arenas tampoco es ajeno al ámbito político. Actualmente, es secretario de Sostenibilidad y Medio Ambiente del PSOE de Córdoba, cargo que ha utilizado en los últimos meses para cargar reiteradamente contra las políticas medioambientales de la Junta. Además, su relación con el propio Infoca no es meramente externa: ha sido director del Plan Infoca en Córdoba.

Mientras González Arenas denuncia públicamente una supuesta reducción generalizada de recursos, los datos oficiales dibujan un dispositivo con más inversión, más aeronaves que en 2025, una flota de autobombas ampliamente renovada y nuevas unidades especializadas.