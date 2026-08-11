El empresario que compró la parcela de Chipiona junto al PSOE de La Rinconada era afiliado socialista

El polémico solar de Chipiona que vuelve a estar en el foco por la operación urbanística que rodeó su adquisición tiene detrás a un empresario cuya relación con el PSOE era mucho más estrecha de lo que podría parecer a primera vista. Se trata de Joaquín Guerrero Romero, promotor inmobiliario que participó junto al Ayuntamiento de La Rinconada en la compra de una parcela en la localidad gaditana y que era militante del PSOE y habitual de la Casa del Pueblo socialista.

La conexión política adquiere especial relevancia al revisar la operación que se encontraba detrás del solar. El Ayuntamiento de La Rinconada adquirió en 2005, a través de su sociedad de desarrollo local Soderinsa, la mitad de una parcela de 2.254 metros cuadrados situada en Chipiona, mientras la otra mitad quedó en manos de una sociedad vinculada al empresario. La documentación municipal de la época recoge además a Joaquín Guerrero Romero vinculado a Vía Torneo en actuaciones urbanísticas del municipio sevillano.

La operación resulta especialmente llamativa porque, prácticamente al mismo tiempo, el empresario estaba relacionado con una actuación urbanística en La Rinconada. Vía Torneo, sociedad cuyos administradores mancomunados eran Joaquín Guerrero Romero y Juan Delgado García, había adquirido una finca en el municipio sevillano que estaba llamada a ser reclasificada. La operación coincidió temporalmente con la adquisición de los terrenos de Chipiona.

Pero el vínculo entre Guerrero y el PSOE no se limitaba a la militancia. El empresario era propietario de Salones Atalaya, un establecimiento que era utilizado para la celebración de actos del PSOE y para comidas de empresa del propio Ayuntamiento. Además, el promotor era un habitual de la Casa del Pueblo socialista.

El dato cobra todavía más importancia al analizar qué ocurrió posteriormente con el solar de Chipiona. El Ayuntamiento de La Rinconada había planteado inicialmente utilizar su parcela para construir un apartotel de dos estrellas destinado a los vecinos del municipio. Sin embargo, el proyecto no llegó a desarrollarse. Con el estallido de la burbuja inmobiliaria, la parcela municipal terminó siendo utilizada como aparcamiento del hotel del propio Guerrero, situado junto al terreno.

Así, lo que inicialmente se había presentado como una inversión municipal para levantar un establecimiento turístico terminó teniendo otro uso. El terreno público pasó a funcionar como aparcamiento vinculado al hotel del empresario, mientras el Ayuntamiento recibía una contraprestación por ese uso.

La oposición cuestionó tanto la adquisición de la parcela como las condiciones económicas de la operación, especialmente teniendo en cuenta la diferencia de valor derivada de la ubicación y de las posibilidades urbanísticas de cada mitad del terreno. El empresario que se quedó con la parte más atractiva de la parcela era militante del PSOE y una persona próxima a la estructura socialista de La Rinconada.

El solar de Chipiona, la punta del iceberg

La conexión no termina en Chipiona. En La Rinconada, el Ayuntamiento gobernado por el PSOE aprobó posteriormente una fórmula que permitió al empresario aplazar determinados compromisos económicos vinculados a sus proyectos inmobiliarios. La medida fue criticada por la oposición, que llegó a calificarla como un beneficio particular para el promotor.

Ahora, cuando el solar de Chipiona vuelve a estar bajo el foco por la operación que analizamos ayer, estos antecedentes permiten ampliar la fotografía: detrás del terreno no sólo estaba un empresario inmobiliario, sino un promotor identificado con el PSOE y estrechamente relacionado con el entorno socialista de La Rinconada.