Última hora del eclipse solar total del 12 de agosto en España: cómo verlo, cuál es la franja, mapa, cuándo es, horario y todo sobre las gafas

Este miércoles 12 de agosto de 2026, el cielo nos ofrecerá uno de los espectáculos astronómicos más extraordinarios de las últimas décadas, un eclipse total que no se vivía en la península ibérica desde 1912. La sombra de la Luna entrará por el noroeste, cruzando gran parte del norte y este del país e incluso llegando a rozar puntos del este de la Comunidad de Madrid. El acontecimiento tendrá lugar al atardecer, entre las 19:30 y las 21:30 (hora peninsular), situando el punto máximo de oscuridad en torno a las 20:30, con una duración que rondará entre 1 y casi 2 minutos según la zona de España. Debido a lo avanzado de la tarde, el Sol se encontrará muy bajo en el horizonte.

Sigue en directo el eclipse solar total en España

A partir de las 19:30 horas de este miércoles 12 de agosto, España vivirá un eclipse solar total que dejará imágenes para la historia. Cuestiones como el uso de las gafas de protección o cuánto tiempo se debe mirar al Sol son algunas de las preguntas que surgen en las últimas horas. A continuación te contamos todo lo que debes saber sobre este eclipse histórico que dará comienzo al ya famoso Trío Ibérico.