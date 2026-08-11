Última hora del eclipse solar total del 12 de agosto en España: cómo verlo, cuál es la franja, mapa, cuándo es, horario y todo sobre las gafas
Sigue en directo la última hora del eclipse solar total que tendrá lugar este miércoles 12 de agosto en España
Este miércoles 12 de agosto de 2026, el cielo nos ofrecerá uno de los espectáculos astronómicos más extraordinarios de las últimas décadas, un eclipse total que no se vivía en la península ibérica desde 1912. La sombra de la Luna entrará por el noroeste, cruzando gran parte del norte y este del país e incluso llegando a rozar puntos del este de la Comunidad de Madrid. El acontecimiento tendrá lugar al atardecer, entre las 19:30 y las 21:30 (hora peninsular), situando el punto máximo de oscuridad en torno a las 20:30, con una duración que rondará entre 1 y casi 2 minutos según la zona de España. Debido a lo avanzado de la tarde, el Sol se encontrará muy bajo en el horizonte.
Sigue en directo el eclipse solar total en España
A partir de las 19:30 horas de este miércoles 12 de agosto, España vivirá un eclipse solar total que dejará imágenes para la historia. Cuestiones como el uso de las gafas de protección o cuánto tiempo se debe mirar al Sol son algunas de las preguntas que surgen en las últimas horas. A continuación te contamos todo lo que debes saber sobre este eclipse histórico que dará comienzo al ya famoso Trío Ibérico.
Cómo hacer una foto al eclipse con el móvil
Fotografiar el eclipse solar con el teléfono móvil es perfectamente posible, pero requiere tomar una serie de precauciones para no dañar la cámara y conseguir una imagen nítida. El error más común es apuntar directamente al Sol sin protección, lo que puede sobrecalentar y quemar el sensor digital del teléfono. Para evitarlo, es obligatorio colocar un filtro solar certificado o la lente de unas gafas de eclipse homologadas tapando por completo la cámara del móvil durante las fases parciales.
En cuanto a la configuración de la cámara, es fundamental desactivar el flash y el modo noche automático. Al encuadrar el Sol, hay que pulsar sobre él en la pantalla para fijar el enfoque y deslizar el indicador de brillo hacia abajo para bajar la exposición al mínimo. De esta forma se evita que el Sol aparezca como una mancha blanca deslumbrante y se logra definir su silueta.
Mejores sitios para ver el eclipse en cada ciudad
- Galicia: Cabo Ortegal, Cariño y Estaca de Bares en La Coruña y la costa norte de Lugo.
- Asturias: Cabo de Peñas y las inmediaciones de Gijón.
- Cantabria: la costa de Liencres y los acantilados de Santander.
- Castilla y León: Las Médulas y el embalse de Riaño en León, la comarca de Tierra de Campos entre Palencia y Zamora y el Cerro del Otero y el entorno del Moncayo en Soria.
- Aragón: Los Monegros entre Huesca y Zaragoza y el Observatorio de Javalambre o la Sierra de Gúdar en Teruel.
- Navarra: Las Bardenas Reales y la zona de Arguedas.
- La Rioja: campos y miradores de Calahorra y Alfaro, situados en La Rioja Baja.
- Comunidad Valenciana: Alto Maestrazgo y Peñíscola en Castellón, Aras de los Olmos o las playas de Puzol y la Malvarrosa en Valencia. Alicante queda fuera de la franja de oscuridad total, apreciándose como parcial.
- Cataluña: la provincia de Tarragona en el Delta del Ebro, Reus y Salou y las comarcas del sur de Lleida.
- Castilla-La Mancha: Mirador del Rodenal en Cuenca y el Parque Natural del Alto Tajo y Señorío de Molina en Guadalajara.
- Islas Baleares: Maioris, Palma y Sóller en Mallorca y el entorno de Ciutadella y Cap d’Artrutx en Menorca.
- Comunidad de Madrid: la Sierra de Guadarrama, El Escorial y miradores altos como el ubicado en el Palacio Real.
Cuándo es seguro quitarse las gafas del eclipse
El único momento en el que es seguro retirarse las gafas protectoras para observar el fenómeno a simple vista es durante los breves segundos de la fase de totalidad, cuando la Luna cubre por completo el disco solar. En cuanto vuelva a asomar el menor destello de luz por el borde, es obligatorio ponérselas de nuevo.
No utilizar trucos caseros para mirar el eclipse
No deben emplearse jamás trucos caseros como radiografías, cristales ahumados, plásticos oscuros o gafas de sol superpuestas, ya que dejan pasar la radiación invisible que daña el ojo sin provocar dolor inmediato.
Las gafas homologadas tienen unos filtros específicos que bloquean el 99,99% de la luz visible y la totalidad de la radiación ultravioleta e infrarroja.
Por qué son tan importantes las gafas para el eclipse
Para mirar el eclipse de forma segura no sirven las gafas de sol habituales, por muy oscuras, caras o polarizadas que sean. Para proteger la vista de lesiones graves o irreversibles en la retina, es imprescindible utilizar gafas de protección solar homologadas bajo la norma ISO 12312-2.
Mapa de la franja del eclipse solar en España
El eclipse solar total en España que oscurecerá los cielos del país este miércoles 12 de agosto atravesará Galicia, Asturias, Castilla y León, Cantabria, La Rioja, País Vasco, Navarra, Aragón, Cataluña, Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Baleares. Estas son las comunidades que estarán en la franja de totalidad del eclipse. En el resto, el eclipse se podrá ver, pero de forma parcial.
A qué hora es el eclipse de mañana
El eclipse total tendrá lugar a última hora de la tarde de este miércoles, coincidiendo con la puesta de Sol. La fase de totalidad durará algo menos de dos minutos, con el Sol situado muy bajo en el horizonte, mirando hacia el oeste.
Horarios de las principales ciudades
- Andalucía: 20:32 – 20:34
- Aragón: 20:30
- Asturias: 20:28
- Canarias: eclipse parcial – 19:52 – 19:53, hora insular.
- Cantabria: 20:27 – 20:28
- Castilla-La Mancha: 20:31 – 20:32
- Cataluña: 20:31 – 20:32
- Comunidad Valenciana: 20:31 – 20:33
- Extremadura: 20:31
- Galicia: 20:28 – 20:29
- Comunidad de Madrid: 20:30 – 20:31
- Región de Murcia: 20:33 – 20:34
- Navarra: 20:29 – 20:30
- País Vasco: 20:27 – 20:29
- La Rioja: 20:29 – 20:30
Eclipse solar en España
¡Buenos días! Sólo queda un día para vivir el fenómeno astronómico más importante de las últimas décadas en España. Desde 1912 no se ve algo igual y el país ya se moviliza para presenciar un hito en la historia: el eclipse solar total que cubrirá una gran parte del mapa español.
Qué es un eclipse lunar
Un eclipse lunar ocurre cuando es la Tierra la que se interpone exactamente entre el Sol y la Luna llena. La Tierra bloquea los rayos solares que normalmente iluminan la superficie lunar y proyecta su propia sombra sobre ella. Cuando la Luna entra de lleno en la sombra terrestre, toma un característico tono rojizo o anaranjado y es un fenómeno conocido popularmente como «Luna de sangre» debido a la refracción de la luz solar a través de la atmósfera de la Tierra.