Un tapón de este mejunje casero es suficiente: los paños de cocina manchados de aceite volverán a ser blancos

Uno de los utensilios más empleados en los hogares son los paños y bayetas que nos ayudan a combatir toda mancha o suciedad que hay en la cocina. Muchas personas recurren a su desecho una vez limpian alguna sustancia difícil de lavar, como el aceite. Lo que desconocen es que existe un remedio casero que se ha vuelto viral en redes sociales, capaz de recuperar su limpieza, suavidad y frescura.

Para blanquear los paños manchados de aceite y limpiarlos, existe un mejunje definitivo que consiste en un tapón de jabón lavavajillas líquido mezclado con percarbonato de sodio y bicarbonato en agua hirviendo.

El método viral

Esta fórmula para blanquear los paños se fundamenta en que el jabón de los platos rompe la grasa del aceite, mientras que el percarbonato libera oxígeno activo para devolver el blanco original sin usar lejía. Los ingredientes que son necesarios para la mezcla son dos litros de agua, un tapón de jabón de lavavajillas. Además, es necesario añadir dos cucharadas de bicarbonato de sodio y otras dos de bicarbonato de sodio.

El paso a paso indicado en redes sociales para hacer la mezcla correcta y optimizar su potencia pasa por hervir los dos litros de agua en una olla grande. A continuación se agregarán el bicarbonato, el percarbonato y el tapón de lavavajillas, removiendo con cuidado. Se introducirán los trapos y bayetas sucias y se dejarán hervir a fuego lento durante 10 o 15 minutos. El calor activará los componentes para ablandar la grasa incrustada.

Tras esta parte del proceso, se apagará el fuego y se dejará reposar los paños hasta que el agua se temple. Finalmente, los trapos deberán ser escurridos e introducidos en la lavadora en un ciclo corto para eliminar cualquier residuo. Existe la posibilidad de usar vinagre blanco en el compartimento del suavizante para eliminar malos olores y dar suavidad a los trapos.