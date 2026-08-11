Los funcionarios expertos en pensiones coinciden: «Muchas personas se creen que por haber cotizado 15 años tienen derecho a toda su pensión y eso no es verdad»

Alfonso Muñoz Cuenca, funcionario de la Seguridad Social, se ha pronunciado sobre uno de los grandes errores que cometen muchos trabajadores cuando se acercan a la jubilación: el mínimo de años cotizados que hay que tener para acceder a la pensión. Esto también será importante para calcular el porcentaje de la base reguladora. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre los años cotizados que se necesitan para acceder a la jubilación y cómo se aplica este porcentaje a la base reguladora.

El año 2027 llegará con cambios muy importantes en materia de jubilación. Siguiendo con los designios de la Ley 27/2011 aprobada en su día por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, a partir del próximo 1 de enero se vuelve a retrasar la edad de jubilación en España. Los trabajadores que no puedan acreditar 38 años y seis meses cotizados durante la vida laboral tendrán que esperar hasta los 67 años para no ser penalizados en el montante total de la pensión.

Esta será la primera vez que se llegue al límite de los 67 años con respecto a la edad de jubilación y, viendo las decisiones que están tomando otros países como Alemania, que la alargará en función de la esperanza de vida hasta los 70, todo hace indicar que nuestro país seguirá los mismos derroteros. Dinamarca también anunció en su día que demorará la edad de acceso a la jubilación hasta los 70 años en función de los requisitos.

Años cotizados para la pensión

Alfonso Muñoz Cuenca, funcionario de la Seguridad Social que suele ofrecer vídeos pedagógicos a los futuros jubilados, ha vuelto a publicar otro vídeo viral que en este caso hace mención a los años mínimos que se necesitan de cotización para acceder a la jubilación y uno de los grandes errores que cometen muchos ciudadanos: no saber que este mínimo puede reducir hasta un 50% la pensión.

«¿Cuánto cobrarás de jubilación según los años cotizados?», dice en el titular del vídeo, en el que comienza dejando claro que para calcular la pensión de jubilación intervienen dos elementos muy distintos. «Por un lado está la base reguladora, que determina la pensión teórica, y por otro, es el porcentaje que se aplica sobre la base reguladora y que será en función de los años cotizados a lo largo de nuestra vida laboral», explica.

Este funcionario de la Seguridad Social también deja claro el primer mandamiento de esta ley: «Para tener derecho a una pensión contributiva de jubilación, la ley exige tener al menos 15 años cotizados a lo largo de la vida laboral. Al menos dos deben estar comprendidos en los últimos 15 años antes de solicitar la pensión».

«Hay un error muy frecuente: muchas personas se creen que, por el hecho de haber tenido 15 años cotizados, tienen derecho a toda su pensión», informa sobre el problema que le han remitido muchos pensionistas. «Eso no es así; con 15 años cotizados sólo se tiene el derecho al 50% de la base reguladora», deja claro.

«Te quedaría la mitad de la base reguladora, que es la cantidad sobre la que después se calcula la pensión de jubilación», dice, y también explica cómo se calcula la base reguladora, que se «obtiene de la media de la base de cotización de los últimos años establecidos por ley». «Refleja en términos generales por cuánto hemos cotizado en los últimos años. Cuanto más alta sea la base de cotización, más alta será la base reguladora», aclara Alfonso Muñoz Cuenca.