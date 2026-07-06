El Gobierno confirma el cambio en las pensiones: acceder a la jubilación a los 65 años ya no será igual a partir de 2027

El Gobierno prepara cambios para las pensiones en 2027 siguiendo con la Ley 27/2011 aprobada en su día por el Gobierno del imputado José Luis Rodríguez Zapatero. A partir del próximo 1 de enero, la edad de jubilación se retrasará hasta los 67 años para los trabajadores que no cumplan con los requisitos mínimos de cotización. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el cambio que llega el próximo año en materia de pensiones de jubilación.

La Seguridad Social anunció hace unos días un gasto histórico en pensiones tras confirmar que pagó 28.432 millones a los 9,3 millones de personas que en España reciben 10.477.873 pensiones. Este gasto de récord histórico tuvo que ver con el pago de la paga extra para la gran mayoría de beneficiarios de una pensión contributiva del sistema de la Seguridad Social, ya sea a través de una pensión de jubilación, viudedad, orfandad, incapacidad permanente o en favor de familiares.

A fecha del mes de junio, la pensión media del sistema llegó hasta los 1.371,4 euros brutos mensuales y la pensión media de jubilación ha ascendido en el último año hasta los 1.572,8 euros brutos mensuales. Actualmente, las personas que en España tienen acceso a una pensión de jubilación son 6,5 millones de personas (más de dos tercios del total) y de aquí a 2040 se espera una avalancha de beneficiarios procedente de la generación del baby boom, que son los nacidos entre 1957 y 1977.

Cambio con las pensiones en 2027

Con el objetivo de poder sostener el sistema ante la inversión sin precedentes que se espera, el Gobierno ha tomado una serie de medidas que pasan por mantener al mayor número de personas cotizando en la Seguridad Social. Para ello, se ha penalizado a los trabajadores que opten por adelantar el acceso a la jubilación y se ha bonificado a los que opten por demorar la llegada a la pensión contributiva.

Por ello, la Seguridad Social informó hace unos días que hasta el mes de mayo se han registrado 154.581 nuevas altas de jubilación en España y el 12% de ellas son jubilaciones demoradas, que en 2019 sólo representaban el 4,8%. Esto ha hecho que la edad media de acceso a la jubilación se sitúe en 65,3 años, frente a los 64,4 años de 2019.

La edad de jubilación en España volverá a demorarse a partir del próximo 1 de enero con los cambios que llegan a partir de 2027. Según dicta la Ley 27/2011, los trabajadores que quieran acceder a la jubilación a los 65 años con la pensión íntegra en España tendrán que acreditar 38 años y seis meses de cotización. Los que no cumplan con estos requisitos tendrán que esperar hasta los 67 años para poder jubilarse sin cumplir con penalizaciones.

Alemania y la jubilación a los 70 años

Esta será la última vez (al menos de momento) que se retrase la edad de jubilación en España, pero viendo las últimas decisiones que han tomado otros países de Europa, es mejor ponerse las barbas a remojar. Hace unos meses Dinamarca anunció el retraso de la edad de jubilación a los 70 años y hace unos días el canciller Friedrich Merz anunció un paquete de 33 medidas, entre las que se incluye la jubilación hasta los 70 años.

A partir del próximo año 2032, la edad de jubilación en Alemania dependerá del aumento de la esperanza de vida, por lo que se espera que llegue hasta los 70 años próximamente. Carsten Brzeski, economista jefe de ING, ha analizado estas propuestas en un informe que recoge El Economista. «El cambio más destacado es que, a partir de 2032, la edad de jubilación se vinculará a la esperanza de vida. La idea es una regla de ‘dos por uno’, lo que significa que, por cada año adicional de esperanza de vida, las personas trabajarán ocho meses más y cobrarán la pensión durante cuatro meses más».

«Si aplicamos esto a las proyecciones demográficas actuales, el resultado es una edad de jubilación de 67,5 años para 2041 y de 68 para 2051. Esto supone aproximadamente medio año más por década. Se revisará periódicamente, en lugar de fijarse de forma definitiva», resumió sobre una importante medida que ha tomado Alemania para poder sostener el sistema de pensiones en el futuro.