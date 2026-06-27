Sánchez ha derivado a la Seguridad Social 465.000 millones entre préstamos y transferencias para pagar pensiones

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, ha disparado los préstamos y transferencias derivados a la Seguridad Social desde los Presupuestos Generales para pagar pensiones y otras prestaciones hasta 465.000 millones de euros. Préstamos y transferencias se hacían antes de que Sánchez llegara a Moncloa, pero no en las cantidades transferidas por este Gobierno.

Las pensiones y otras prestaciones que abona la Seguridad Social se han pagado tradicionalmente con las cotizaciones sociales que pagan empresarios y trabajadores. Pero con Sánchez ese dinero sale ahora de otros impuestos, como el IRPF o el IVA, mientras el Gobierno mantiene que el sistema de pensiones no está en peligro.

De 2017 a 2024, los préstamos de la Administración central a la Seguridad Social han sido de casi 110.000 millones de euros, según un informe del Tribunal de Cuentas. Es el 86% de toda la deuda que tenía el sistema de pensiones a cierre de 2024, 126.171 millones —actualmente supera los 136.000 millones—. Entre 1992 y 1999, los préstamos recibidos por la Seguridad Social del Gobierno fueron infinitamente inferiores, de algo más de 17.000 millones.

Por lo tanto, el grueso de los préstamos del Estado para pagar las pensiones se ha transferido al sistema desde 2017 —Pedro Sánchez llegó al Gobierno en junio de 2018—. Pero con él no sólo se dispararon los préstamos —que generan la deuda—, sino también las transferencias directas para pagar pensiones no contributivas y otras prestaciones.

Las transferencias directas a la Seguridad Social con Sánchez, que coge de los impuestos como el IRPF y el IVA, han sido de 355.000 millones desde 2018, lo que pone claramente de manifiesto que las cotizaciones sociales no son suficientes para asegurar el sistema.

Esos 355.000 millones son el 71% del total transferido de los impuestos desde 2010, según un informe del Instituto Santalucía, que superan los 500.000 millones de euros en total.

En definitiva, entre préstamos y transferencias, el Gobierno de Sánchez ha traspasado a la Seguridad Social para pagar las pensiones y otras prestaciones unos 465.000 millones de euros —aunque en el caso de los préstamos está incluido 2017, que gobernó Mariano Rajoy—.

Sobre los préstamos, el Tribunal de Cuentas recomienda en su informe que se cambie y se haga también por transferencias directas, ya que se evita elevar el endeudamiento de la Seguridad Social. El patrimonio neto dejaría de presentar un saldo negativo superior a 110.000 millones de euros. En la simulación realizada por el Tribunal, el saldo pasaría a ser positivo en 12.174 millones, mientras que el endeudamiento por préstamos se reduciría desde los actuales 126.171 millones hasta aproximadamente 27 millones», señala el organismo.

Mientras, el Ejecutivo —que ha subido todas las pensiones con el IPC y ha implantado una nueva prestación, el ingreso mínimo vital— defiende que el sistema está asegurado. En junio, la factura mensual roza ya los 14.500 millones de euros por el incremento de pensiones pagadas y de la cuantía de las mismas.

El Gobierno ha puesto en marcha medidas para facilitar que los trabajadores demoren la jubilación y otras medidas para castigar las jubilaciones anticipadas. Como resultado, las anticipadas son ahora menos —el 67% se jubila a su edad— y más gente sigue trabajando superada la edad de jubilación, un 12%, frente al 5% de 2019.