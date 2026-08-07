Intxaurrondo vuelve a ‘La Hora de La 1’ pendiente del juicio con RTVE y Javier Ruiz se despide de ‘Mañaneros’

La parrilla matinal de TVE se prepara para afrontar una temporada repleta de cambios significativos, giros inesperados y tensiones internas: por un lado, la cadena pública ha confirmado el regreso de Silvia Intxaurrondo a La Hora de La 1 y, por otro, Javier Ruiz se despide este viernes de Mañaneros 360 por su fichaje por La Séptima TV.

El retorno de Intxaurrondo a La Hora de La 1 se produce en un escenario peculiar, marcado por la tensión institucional, ya que la periodista continúa con su frente abierto con la televisión pública, pendiente del proceso judicial con la Corporación a raíz de los términos de su contrato laboral. Este litigio convierte a la presentadora vasca en el centro de todas las miradas, también dentro de los despachos de Prado del Rey. Ni la propia Intxaurrondo ni RTVE daban por hecho el regreso de la periodista desde que se marchó en junio. De hecho, incluso se llevó todas sus pertenencias.

A este contexto de incertidumbre se le suman recientes polémicas editoriales, como la investigación interna impulsada desde el Consejo de Informativos de TVE en relación al tono gubernamental de la cobertura de determinados acontecimientos políticos, que cuestiona el rigor y las líneas editoriales de los magacines matinales de la casa que replican el argumentario de Moncloa.

Por otra parte, el tablero de las mañanas sufre una baja con la marcha definitiva de Javier Ruiz. El periodista, que ha estado al frente Mañaneros 360, se despide de la cadena pública para emprender nuevos proyectos profesionales en el sector audiovisual, con su incorporación a La Séptima TV.

La vuelta de Intxaurrondo a La Hora de La 1 implica la salida de Aida Bao, que ha estado cubriendo el hueco que dejó la vasca pendiente de su futuro. Bao asume ahora un nuevo rol al incorporarse a Mañaneros 360 junto a Adela González. Se encargará del tramo de información política y de moderar la mesa de análisis, consolidando su peso en la franja matinal de la cadena pública durante el verano. A partir de la próxima temporada, será Jesús Cintora el que sustituya a Javier Ruiz, mientras que Gonzalo Miró da relevo a Cintora en Malas Lenguas, como adelantó OKDIARIO y RTVE ha confirmado este viernes a EFE.