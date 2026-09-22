Pepa Charro cuenta cómo «asesinó» a ‘La Terremoto de Alcorcón’: «Me comía el personaje y el éxito»
La actriz acude al programa de Atresmedia junto a su compañero en su úlltima obra de teatro, Julián López
Los actores Julián López y Pepa Charro han acudido a El Hormiguero este martes 22 de septiembre, 53 domingos, la obra escrita y dirigida por Cesc Gay que representan hasta el 26 de septiembre en el Teatre Condal de Barcelona, antes de salir de gira por toda España. El texto narra la historia de tres hermanos enfrentados a una difícil decisión sobre qué hacer con su padre de 86 años, cuyo comportamiento ha empezado a resultar incomprensible para toda la familia.
Pablo Motos le ha recordado a su invitada su vídeo imitando a Madonna y que se hizo viral como personaje. Pepa ha contado por qué decidió acabar de una vez por todas con La Terremoto de Alcorcón, su personaje más conocido y por el que todo el mundo la reconoce: «Llegó un momento en que todo era ella y no podía hacer nada más. Me comía el personaje. Me comió el éxito. No podía más. Se comió a Pepa».
«Cuando decidí asesinarla, que ya tenía yo el nicho en Mallorca para tirar la peluca y los tacones, me llamó la propietaria de El Molino de Barcelona para proponerme ser vedette. Así que la resucité en cuerpo de vedette, que fue muy bonito. Al final te acabas haciendo amiga de tus personajes. Son mejores que nosotros», ha sentenciado la actriz.
La primera vez de Julián López
Aunque es un reconocido actor, esta es la primera vez que Julián López protagoniza una obra de teatro, a lo que el actor ha respondido: «Ha habido muchos momentos en los que he pensado qué hago yo aquí, pero justo antes de salir comprobé eso de lo de ir al baño. Aunque hayas ido una o dos veces antes, vas otra vez antes de salir. El organismo».
«Es muy excitante. Te encuentras con el público y le da un poco de sentido a esto que nos dedicamos, que es actuar delante de las personas. Ver ese feedback, sobre todo en la comedia, es muy gratificante. La gente se ríe delante de ti, pero es verdad que empezaba y piensas: Esto ya no se detiene. Eso no lo había experimentado y el corazón te va a mil. Tienes que respirar, confiar en ti y en tus compañeros. Disfrutar y surfear», ha confesado también el actor.