Malú descoloca a Broncano con su respuesta sobre sexo: «Todo el rato, sin parar»

Malú ha sido la invitada a La Revuelta este martes 22 de septiembre. La cantante ha ido a promocionar la gira Quince Tour, de su decimoquinto disco. El programa de TVE ya anunció hace unos días la visita de la artista, algo inusual en el espacio (ya que los invitados suelen ser sorpresa) pero que responde a los malos resultados de audiencia que tuvo David Broncano la semana anterior.

Broncano le ha preguntado a la cantante sobre cuánto dinero tiene en el banco y Malú ha dicho: «Tengo 44 años y llevo 30 años cotizados y, afortunadamente, puedo vivir tranquila y cuidar de los míos. Me conformo y está bien».

En cuanto a las relaciones sexuales que ha tenido en los últimos 30 días, Malú ha confesado que: «Todo el rato, sin parar,: me cuesta salir al escenario porque no quiero parar. Yo sabía que iba a venir aquí y me he preparado en alto. Tengo los 100 puntos.»

Btoncano no ha creído a su invitada, pero ella ha dicho: «¿Por qué crees que es una broma?». Acto seguido, la artista ha confesado que últimamente está «muy disfrutona».

‘La Revuelta’ hundida en audiencia

Entre el 14 y el 17 de septiembre de 2026, La Revuelta atravesó una semana difícil en la batalla del access prime time. El lunes 14, David Broncano logró 1.219.000 espectadores y un 10,3%, por encima de Horizonte (1.076.000 y 9,2%), pero muy lejos de El Hormiguero, que dominó con 1.940.000 y 16,7%.

El martes, La Revuelta cayó al 9,2% y 1.062.000 espectadores, siendo superada por Horizonte (9,6% y 1.102.000) y El Hormiguero (12,9% y 1.456.000).

La tendencia continuó el miércoles, cuando el espacio de Broncano quedó nuevamente por detrás de sus principales competidores. El jueves 17 tampoco consiguió remontar: registró 1.057.000 espectadores y un 9,5%, frente al 10,1% y 1.119.000 del avance de Horizonte. El Hormiguero, con Julio Iglesias Jr., volvió a imponerse claramente con 1.640.000 espectadores y un 15%.

En conjunto, los datos muestran a El Hormiguero consolidado como líder y a Horizonte ganando terreno frente a La Revuelta.