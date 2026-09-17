‘Horizonte’ (10,2%) sigue imparable y gana por segundo día a ‘La Revuelta’ (9,7%) en audiencias

El comienzo de la temporada 26/27 se le está atragantando a David Broncano y a todo su equipo de La Revuelta, que están viendo cómo la segunda plaza del access prime time, que ocupan cómodamente desde enero de 2025 (cuando dejaron de liderar de forma habitual frente a El Hormiguero), corre peligro. Iker Jiménez supera por segundo día consecutivo, tanto en cuota de pantalla como en espectadores, al show de humor de La 1, que cada vez tiene más rivales con los que luchar. Lo que seguro no esperaban era terminar la jornada del miércoles perdiendo incluso la tercera posición en audiencias.

En la noche de ayer, miércoles 16 de septiembre, El Hormiguero vuelve a liderar a la baja con un 12,1 % de cuota de pantalla. Este dato se produce por la emisión del partido entre el F.C. Barcelona y el Racing de Santander de LaLiga, que firma un gran 9,1% de share en DAZN, datos espectaculares para ser un partido de comienzo del campeonato liguero y que se emite en un canal de pago. El otro gran afectado por el fútbol es David Broncano, que sigue teniendo a la audiencia más infiel de la televisión (y no estamos hablando de La isla de las tentaciones, que eso será después) y cada vez que hay un gran acontecimiento abandona La 1. La Revuelta (9.7% y 1.101.000) vuelve a perder en su duelo contra Horizonte, que, gracias a estar pendiente de la actualidad en Ceuta y de las inundaciones en Valencia, consigue un gran 10.2% de cuota y reunir a 1.161.000 espectadores. Pero las cosas son todavía peores para Broncano, que cae a la cuarta plaza este miércoles, puesto que First Dates también gana por la mínima en Telecinco con 9.8% y 1.127.000 espectadores.

El que no levanta cabeza es El Intermedio, que el lunes vivió un día especial gracias a la visita de Pedro Sánchez al plató —con la que consiguió un 12%—, pero ayer no pudo pasar del 5.9%. La pelea del programa de laSexta sigue siendo con Cifras y letras, que desde La 2 sigue destacando con un gran 5.1% de cuota.

El Hormiguero: 12.1% y 1.378.000

Horizonte: 10.2% y 1.161.000

First dates: 9.8% y 1.127.000

La Revuelta: 9.7% y 1.101.000

F.C. Barcelona – Racing de Santander: 9,1% y 1.025.000

El Intermedio: 5.9% y 687.000

Cifras y letras: 5.1% y 589.000

‘La isla de las tentaciones’ domina la segunda parte de la noche

El programa de Sandra Barneda no tuvo rival pasadas las 23 h, momento en el que los chicos vieron las primeras imágenes junto a sus tentadores. La pelea por la franja del prime time está entre La Mesa y El túnel. El nuevo concurso de Jesús Vázquez vence por cuatro décimas a Cristina Pardo, que en su tercera emisión en las noches de Antena 3 no puede repetir su liderazgo después de marcar la agenda política de la semana pasada con la entrevista al ministro Óscar Puente.

El tirón de Iker Jiménez en audiencias también ayuda a que la película Blood Father (7,6%) consiga buenos datos en Cuatro y gane por goleada a una nueva entrega de Cara al show (4%). El espacio de Marc Giró confirma que los bajos datos de la temporada pasada no fueron casualidad y que su salto a laSexta no está saliendo como esperaba.