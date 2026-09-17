Belén Esteban estalla como nunca contra Jesulín de Ubrique: «En la vida ha tenido cojones para salir y hablar»

La guerra entre Belén Esteban y la familia Janeiro está muy lejos de terminar. Y las últimas declaraciones de la apodada como La Patrona son una gran prueba de ello. Con motivo de la celebración de los Premios Chicote 2026, la televisiva ha vuelto a reencontrarse con la prensa y, como no podía ser de otra manera, no ha tenido problema en pronunciarse de nuevo sobre las acusaciones que está recibiendo por parte de Juls Janeiro.

«Yo nunca me he metido con ella. De hecho, cuando estaba en Sálvame la defendía. Pero es que no quiero una guerra con Julia, que tiene 23 años y yo voy a hacer 53 el 9 de noviembre. Yo lo único que tengo que decir es que yo con el que tengo la guerra es con su padre. Y la voy a seguir teniendo, porque si ella sufre por sus padres, yo sufro por mi hija. Y a lo mejor hay que buscar en el diccionario lo que significa la palabra ‘ausencia’», comenzaba a decir.

Añadía que estaba muy contenta con que a Julia le fuera bien en el mundo laboral, haciendo referencia a la campaña publicitaria que acaba de lanzar y que hace indirectamente, habla del debate sobre si es una enchufada o una nepobaby. «Lo vi en TikTok ayer. Desde luego, la que no es una enchufada es mi hija, que está en Estados Unidos buscándose la vida sin decir que es hija de Jesús Janeiro Bazán y Belén Esteban. Que no se nos olvide. No es un zasca, es una verdad», sentenciaba.

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Pero lo mejor vino después, cuando Belén dejaba claro que realmente, quien tendría que responderle alguna vez públicamente sería Jesulín y no su hija. «El que siempre está escondido se llama Jesús Janeiro Bazán. En la vida ha tenido cojones para salir y hablar. Porque yo me he peleado con su mujer, María José Campanario, y ahora se está peleando la niña, supuestamente conmigo. Cosa que conmigo no va a entrar en ninguna guerra», decía. Añadía que parecía que la única que había hablado había sido ella, pero que lo cierto es que el torero también había concedido varias entrevistas en la revista del saludo. «Aquí ha hablado mucha gente. Lo que pasa es que lo hacen por detrás y yo por delante», comentaba.

¿Volverá a la televisión Belén Esteban?

Aprovechando su intervención con los medios, Belén Esteban también confesaba en qué punto de su vida profesional se encuentra, confesando que no tendría ningún inconveniente en volver a formar parte de la pequeña pantalla. «Estoy muy contenta con mis redes, pero a mí no me importaría volver a la tele. Lo que pasa es que creo que la tele ya no me quiere. Porque a mí no me ha llamado nadie para negociar y hablar», expresaba. Por otro lado, también dejaba claro que los rumores que señalaban que podría ser concursante de la próxima edición de Gran Hermano VIP son totalmente falsos. «Yo al reality no voy a ir porque tengo a mi mami fuera y me tengo que ocupar de ella», concluía.