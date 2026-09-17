Muere Conchita Hurtado, la ‘vidente de los famosos’ que conquistó la televisión junto a Ana Rosa Quintana e Isabel Gemio

El mundo de la televisión está de luto tras conocerse el triste fallecimiento de Conchita Hurtado, una de las primeras videntes que saltaron a la fama en los años 90. Han sido sus seres más queridos quienes han comunicado la noticia a través de las redes sociales de la futuróloga. «Hoy nos ha dejado Conchita. Es un día muy triste para todos los que tuvimos la suerte de conocerla. Se nos va una gran vidente, pero sobre todo una gran persona, de esas que dejan huella y que son imposibles de olvidar. Tenía una luz especial, una forma única de llegar a las personas y un corazón enorme. No habrá dos en la Tierra como ella. Su recuerdo, su cariño y todo lo que nos dio permanecerán siempre con nosotros», escribían.

La publicación también desvelaba que su último adiós tendrá lugar en el Cementerio de la Almudena de Madrid, este jueves 17 de septiembre, a las 10:00 horas. «Descansa en paz, Conchita. Gracias por todo. Siempre estarás en nuestros corazones», concluían.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Conchita Hurtado (@conchitahurtadotarot)

Conchita consiguió consolidarse como una de las videntes pioneras de la televisión. Participó en algunos de los programas más vistos de la década de los 90, como Sorpresa, sorpresa de Isabel Gemio, Sabor a ti de Ana Rosa Quintana, De tú a tú, el formato presentado por Nieves Herrero, Sálvame o Sábado Deluxe. Sus predicciones generaban una gran expectación en cada una de sus colaboraciones y es por ello por lo que finalmente consiguió un hueco en la parrilla con su propio programa, La línea de la vida, donde atendía a los telespectadores en directo.

Su trayectoria televisiva le hizo mantener una estrecha relación con muchos rostros habituales de la pequeña pantalla. Tanto es así, que el propio Jorge Javier ha querido dedicarle unas emotivas palabras mientras presentaba El diario de Jorge la pasada tarde: «Le dedicamos el programa allá donde esté porque nos ha dado momentos maravillosos en esta cadena», expresaba.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Conchita Hurtado (@conchitahurtadotarot)

Más allá de la televisión, Conchita también llevó su carrera al ámbito editorial. Semanalmente, publicaba contenidos relacionados con el horóscopo en TP o Diez minutos, así como también escribió varios libros centrados en la astrología y el crecimiento personal. Algunos de ellos son Cambia tu suerte, cambia tu vida o La línea de la vida.

Por ahora, se desconoce el motivo de su muerte, pero tal y como adelantó El verano se mueve, el fallecimiento de la vidente ha sido un golpe inesperado para toda su familia. De hecho, el periodista Álex Álvarez ha señalado que «seguía pasando consulta hasta hace dos semanas». Una información que deja entrever que su pérdida podría haber sido repentina y no ligada a ninguna larga enfermedad.