Los expertos en comportamiento canino coinciden: «Cuando un perro ladra ya ha superado su capacidad de calma»

«Un perro que grita es un perro que no puede, no un perro que quiere», explica Isabel Jiménez, etóloga y educadora canina detrás del canal de YouTube «La Manada de Iris». Uno de los puntos clave de su reflexión es el uso de la palabra «reactivo» como si se tratara de un diagnóstico. No obstante, Jiménez señala que una conducta, por sí sola, no permite determinar qué le ocurre realmente al animal. Dos perros pueden ladrar exactamente de la misma manera y, sin embargo, hacerlo por razones muy distintas: uno puede tratar de mantener alejado aquello que le genera miedo; otro, sentirse frustrado porque la correa le impide acercarse; y un tercero, tolerar cada vez peor los encuentros porque siente algún dolor.

La clave está en el umbral, es decir, en el momento en que el perro deja de procesar el estímulo con cierta tranquilidad y comienza a reaccionar. Antes de llegar a ese punto pueden aparecer señales más sutiles, como mantener el cuerpo rígido, fijar la mirada, cerrar la boca, dejar de olfatear o acelerar el paso. El Manual de veterinaria de Merck recomienda analizar el historial del animal, su entorno y su estado de salud, ya que el dolor puede influir en la aparición de problemas de conducta.

El significado de los ladridos de los perros

Jiménez pone como ejemplo una raza que, según explica, ve «casi a diario» en consulta: el Border Collie. «Es probablemente la raza que más me llega por problemas que no son del perro», afirma. Criado durante generaciones para trabajar con ganado, su función no consiste simplemente en correr, sino en «controlar el movimiento, anticiparse, tomar decisiones, sostener una concentración altísima durante horas. No es un perro con mucha energía, es un perro con una dirección».

¿Qué ocurre cuando esa dirección desaparece, por ejemplo, en un piso con dos paseos diarios y una pelota? «Ese perro no tiene un problema. Es un perro que tiene un motor de competición metido en un atasco de ciudad sin ningún sitio a dónde ir». La respuesta, por tanto, no pasa por eliminar aquello que forma parte de su naturaleza, sino por canalizarlo.

En el extremo opuesto aparece el Mastín. «Con el Border la queja es que se activa demasiado. Con el Mastín la queja es justo la contraria: que no obedece rápido, que se lo piensa, que a veces directamente decide no hacer ni caso». La familia puede interpretarlo como una muestra de terquedad, pero Jiménez sostiene que la explicación es otra.

«El Mastín fue seleccionado durante siglos para quedarse solo con un rebaño en la montaña y decidir por sí mismo cuándo algo era amenaza y cuándo no. Sin nadie que le diera órdenes. Su criterio propio no es un defecto: es literalmente para lo que existe». Sin embargo, la etóloga canina aclara que su planteamiento no pretende ser determinista. «La genética marca una predisposición, un marco. Pero dentro de ese marco pasan muchas cosas. El entorno puede amplificar una tendencia o puede amortiguarla”. Así, un perro con predisposición a la vigilancia “puede convertirse en un perro estable si vive en un entorno coherente y estructurado. O en un perro hipervigilante si vive en el caos».

«No todos los perros son para todos los humanos», sentencia. «Y decir esto no es ser elitista, ni exigente, ni frío. Es ser justo con ellos». En la mayoría de los casos, el tratamiento de los problemas relacionados con el miedo, la ansiedad, la impulsividad y la agresividad busca modificar la respuesta emocional del perro ante un determinado estímulo, o sustituir la conducta no deseada por otra más adecuada utilizando técnicas basadas en el refuerzo.

La importancia de la socialización

«El momento principal y más importante para la socialización de un cachorro son sus tres primeros meses de vida. Durante este periodo, los cachorros deberían exponerse a tantas personas, animales, estímulos y entornos nuevos como sea posible, siempre de forma segura y evitando una sobreestimulación que pueda manifestarse mediante miedo excesivo, retraimiento o conductas de evitación. Las clases y el entrenamiento en casa deberían basarse en el refuerzo positivo, utilizando con frecuencia recompensas, elogios, caricias, juegos y/o premios», explica la La Sociedad Veterinaria Estadounidense de Comportamiento Animal (AVSAB).

Desde que el cachorro llega a casa comienza una etapa fundamental para su socialización. Durante este periodo conviene presentarle de forma gradual diferentes personas, lugares, sonidos, olores y texturas; lo más importante es que estas experiencias sean positivas, asociándolas con premios, caricias y elogios. También es recomendable implicar a otros miembros de la familia y personas de confianza.

La socialización debe hacerse siempre de manera progresiva, sin forzar al animal ni exponerlo de golpe a situaciones que puedan resultarle abrumadoras. A medida que se adapte a nuevos estímulos, se pueden ampliar poco a poco sus escenarios. De esta forma, aprenderá a enfrentarse a lo desconocido con mayor confianza y desarrolla una actitud más segura y equilibrada ante el mundo que lo rodea.