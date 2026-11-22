El líder de Vox, Santiago Abascal, ha pedido al PP desde Zaragoza olvidarse del «voto útil» para echar a la «mafia» de Sánchez: «No repitamos el error del 23J», ha señalado ante más de 2.000 simpatizantes que han acudido al mitin celebrado en el auditorio de la capital aragonesa.

«No os voy a decir a quién tenéis que votar, pero no nos confiemos», ha señalado Abascal. El pacto de no agresión entre ambas formaciones en esta campaña, señalan fuentes de Vox, incluía no aludir al voto útil.

«Las elecciones del 29 de noviembre son unas elecciones anormales, porque deberían ser unas elecciones democráticas más en las que estuviese en juego la alternancia política», ha sostenido. En cambio, ha asegurado que «está en juego la prosperidad de los autónomos, de las pymes y de las familias y de los trabajadores», así como 2la libertad de las mujeres y de los mayores en las calles» y «el futuro de los jóvenes que tienen que emigrar, que no pueden acceder a una vivienda, que no pueden formar una familia porque no tienen salarios decentes».

El presidente de Vox también se ha dirigido a los votantes de izquierda: «Caben también ellos en este mensaje de reconstrucción de la Nación», y ha preguntado «quién puede oponerse a que el interés nacional esté por encima del interés de un político, del interés de un partido o del interés de una región».

También ha defendido «eliminar todas las zancadillas que dificultan la prosperidad de los españoles» y ha cifrado en 70.000 millones de euros el coste de la sobrerregulación en España. «Si se bajan los impuestos, la economía del país mejora y finalmente hay más personas que contribuyen y por lo tanto el Estado puede recaudar más», ha explicado.