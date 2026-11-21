La competición regresa a la Liga tras el parón de selecciones con la decimotercera jornada de la competición. La espera por los compromisos internacionales ha acabado, y con su final regresan los 20 equipos que conforman la Primera División del fútbol español. Entre ellos está un FC Barcelona que manda en la clasificación con 33 puntos de 36 posibles. La única derrota del curso se la infligió el Real Madrid, que mantiene la presión a un partido de distancia. En la Jornada 13 de la Liga, el Barcelona se mide al Villarreal en el Camp Nou. Descubre a continuación el horario y dónde ver el encuentro.

El equipo que dirige Hansi Flick se marchó con gran sabor de boca al parón tras remontar en el Metropolitano ante el Atlético de Madrid. Los culés buscan mantener la racha ante otro de los equipos Champions del fútbol español. En la enfermería blaugrana se mantienen Rodri y Xavi Espart, a los que se suma Christensen. Las dos semanas de descanso en el calendario de clubes ha permitido recuperarse a Dani Olmo y Jules Koundé, que regresan ante el Villarreal.

Por parte del conjunto groguet, Íñigo Pérez llega cuestionado después de un inicio irregular de temporada. El ex técnico del Rayo Vallecano salvó la papeleta imponiéndose ante el Getafe, pero sigue sin tener garantizada su continuidad en el equipo. En su visita al Camp Nou, el Villarreal tratará de emular el 0-2 que cosechó en el feudo culé en 2022; aunque también ha sumado triunfos como visitante recientemente en Montjuic.

Horario del FC Barcelona – Villarreal: cuándo es el partido de la Liga

Barça y Villarreal regresan a la competición este domingo 22 de noviembre. El Camp Nou acoge este duelo, correspondiente a la Jornada 13 de Liga, a partir de las 14:00 horas de la España peninsular. Tanto FC Barcelona como Villarreal disputan sus compromisos europeos el miércoles 25, por lo que tendrán más de 72 horas de descanso. El cuadro blaugrana viaja hasta Azerbaiyán para medirse al Sabah, mientras que el Submarino visita al Slavia Praga en la capital checa.

Dónde ver en directo el Barcelona – Villarreal de la Liga por TV y online: canal y streaming hoy

El partido de Liga que enfrenta a FC Barcelona y Villarreal en la Jornada 13 de la Liga supone el regreso a la competición de ambos equipos. Diferentes objetivos impulsan a blaugranas y groguets, con los locales persiguiendo un nuevo triunfo para mantener o ampliar la distancia con sus perseguidores y el equipo visitante tratando de obtener un punto de un feudo que sólo ha podido expugnar el Real Madrid.

El encuentro de Liga entre FC Barcelona y Villarreal podrá verse en directo por televisión y online España a través de DAZN. La plataforma emite la mitad de los partidos de cada jornada de la competición liguera, a excepción de tres jornadas que pertenecen en exclusiva a Movistar+. Además, DAZN ofrece uno de los dos partidos del fin de semana que involucren al Real Madrid o, como en esta ocasión, al Barcelona.

Dónde escuchar por la radio el Barcelona-Villarreal de la Liga hoy

Todo aquel que no pueda seguir el partido por televisión, o prefiera este medio, diferentes emisoras de radio ofrecen el partido de Liga entre FC Barcelona y Villarreal. Entre las opciones están Cadena SER, COPE, Radio Marca o RNE, entre otras. Además de las citadas opciones, en OKDIARIO también podrás informarte de la última hora de todo lo que suceda en el Barcelona-Villarreal, con seguimiento en directo, crónica y toda la información alrededor del partido de la Jornada 13 de Liga.