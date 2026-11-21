El PSOE ha pasado este viernes al insulto contra el candidato del PP a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, tras la derrota de Pedro Sánchez en el cara a cara de este jueves. Los socialistas han desplegado una campaña contra Feijóo en redes sociales, tildándolo de «mentiroso». Incluso han difundido su imagen con el lema El mentiroso innecesario, diciendo de forma falaz que es el «nuevo cartel electoral del PP».

Los socialistas llevan todo el día centrados en su campaña contra el presidente del PP. Desde su cuenta de X y junto al hashtag #FeijóoMentiroso. Y también las Juventudes Socialistas desde el chat de WhatsApp La fuerza de la gente, en el que han difundido el cartel fake que vinculan al PP.

Más aún, los socialistas se han entregado a su líder, llegando a afirmar que «el debate lo ganó Sánchez». Así lo ha declarado, por ejemplo, Rebeca Torró, portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, insistiendo en que «la mentira, el bulo y la crispación nunca pueden ganar». Para Torró, Sánchez hizo en el cara a cara «una gran contribución a la moderación, el respeto y la buena política. Y demostró que nuestro modelo es avanzar en derechos y oportunidades frente al ruido permanente del PP».

Lo cierto es que Feijóo salió presidente del debate tras dejar KO a Sánchez. Así lo reflejaron también los internautas en los memes del cara a cara, donde una vez más las redes sociales se convirtieron en un hervidero de ingenio. Entre los memes hay desde Sánchez vestido de presidiario a saliendo en camilla del debate.

FIN DEL DEBATE ! Buenas noches señoras y señores !

#CaraACara26 https://t.co/qpXUWZYYNE — Soy Jofre 🇪🇦 (@Fonzano83) November 19, 2026

Feijóo vapuleó al jefe del Ejecutivo con la corrupción y su incompetencia en vivienda y trenes. «Sé gobernar, yo sí cumplo», sentenció el popular frente al líder del PSOE, que llegó a tartamudear en varias ocasiones, recordando a David Broncano en la entrevista al líder de Vox, Santiago Abascal.

Hablan de «buena política» de Sánchez

El PSOE está ensalzando a su líder diciendo que representa «la buena política frente a la mala educación», atacando a Feijóo. Asegura que, analizados «quince momentos» de Núñez Feijóo del debate, tan sólo hay dos afirmaciones ciertas, seis a medias y otras seis falsas, frente a lo declarado por su líder, del que afirman que en «17 momentos comprobados» dijo 10 cosas ciertas, seis a medias y una no comprobable.

Por su parte, la popular Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la comunidad de Madrid, ha difundido una «guía para no perderse con las mentiras de Sánchez durante el debate». «Queremos un presidente que representa la pluralidad, el trabajo, el rigor, la normalidad», destaca Ayuso, subrayando que «unamos el voto con Feijóo y demos a Cataluña y el resto de España libertad, alegría, ilusión».

Guía para no perderse con las mentiras de Sánchez durante el debate. https://t.co/BGkevSm7mT #SanchezMiente https://t.co/cn3HJMB7pv — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) November 19, 2026

Pamplinas a su líder

Entre los tuits que ha difundido el PSOE se encuentra también uno en el que replican a Borja Sémper, portavoz de campaña y vicesecretario de Cultura del PP: «¿Sánchez sin ganas, Borja? Sin ganas de mentir. Sin ganas de insultar. Sin ganas de tirar barro. Con ganas de progreso. Con ganas de ganar jugando limpio. Y ya que hablamos de ganar… ¿quién acabó gobernando en 2023, Borja?».

¿Sánchez sin ganas, Borja? Sin ganas de mentir.

Sin ganas de insultar.

Sin ganas de tirar barro. Con ganas de progreso.

Con ganas de ganar jugando limpio. Y ya que hablamos de ganar…

¿quién acabó gobernando en 2023, Borja? https://t.co/GZmODrfFVT — PSOE (@PSOE) November 20, 2026

Además, el triministro Félix Bolaños ha asegurado que ayer PSOE y PP se estaban dirigiendo a públicos diferentes. «Tengo la sensación de que el señor Feijóo se estaba dirigiendo a ese electorado fronterizo entre el Partido Popular y Vox, donde, por supuesto, tiene cabida el insulto, las interrupciones, las mentiras y el inventarse las cifras», ha señalado.

También ha cargado contra el candidato del PP a La Moncloa el ya ex ministro de Transportes Óscar Puente, quien ha arremetido en X contra Feijóo asegurando que «es en esencia un mentiroso y un personaje sin escrúpulos». Ha llegado incluso a decir que es «un peligro para nuestra democracia».

Recientemente, antes de dejar la cartera tras las dos tragedias ferroviarias que se han saldado con 115 muertos, también soltó exabruptos contra Ayuso que lo dejaron retratado: «Es una persona miserable y malvada, tiene las entrañas negras».

No es la primera vez que los dirigentes y ministros socialistas se ganan el sueldo con pamplinas a su líder. También lo hicieron el pasado 17 de octubre, en el primer mitin de Sánchez tras ser proclamado el candidato del PSOE a la Presidencia, celebrado en Fuenlabrada (Madrid).

En aquel mitin, Sánchez se declaró a la procesada Begoña Gómez ante la militancia del PSOE: «Te quiero, estamos más unidos que nunca». Ante aquello, los socialistas se pusieron en pie con aplausos al grito de: «¡qué bonito, qué bonito!». Entre ellos, la ex ministra y líder del PSOE en Andalucía, María Jesús Montero, quien reaccionó con fervientes aplausos.

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, también se ganó el sueldo el pasado mes de junio con ataques al magistrado que ha enviado a juicio a la mujer del presidente, Juan Carlos Peinado, y gritando a pleno pulmón en el Congreso de los Diputados: «¡Yo con Begoña, claro que sí!».

Mientras lanzaba el grito y se daba golpes de pecho, López miraba a Sánchez esperando algún gesto que expresara satisfacción. Y lo hizo, entrecerrando los ojos, asintiendo. «Sí», añadió Patxi López, indicando que «también hemos visto condenar por una sospecha al fiscal general del Estado que defendió la verdad frente a la mentira».

Sus palabras provocaron una ovación de la bancada socialista, como previamente habían hecho los diputados del PSOE con Sánchez tras victimizarse ante la corrupción que asedia al PSOE y su familia, diciendo que «no sabía nada y no lo hubiera tolerado». Un aplauso que recordó el que en su día también dieron al condenado José Luis Ábalos, nada menos que de un minuto y medio.

Finalmente, Ábalos se ha convertido en el ministro con la mayor condena de la democracia.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha jacta del ojo que tiene Sánchez para elegir a sus candidatos. Además, este jueves, el PP troleó a Sánchez recordando quién le acompañó al debate de 2019: José Luis Ábalos, Koldo García, Francisco José Salazar y Santos Cerdán. Todos ellos con problemas con la Justicia y dos de los cuales, de momento, condenados.

El cambio necesario

La campaña del PP lleva por lema El cambio necesario. Pide el voto para el cambio tras ocho años que resume en «corrupción, machismo, incompetencia y soberbia» del Ministerio de Transportes, «de Ábalos a Puente y siempre Sánchez», que han costado dinero y vidas.

Feijóo subraya que los españoles quieren recuperar su país y la esperanza, y se ha comprometido a responder a esta demanda: «Vamos a devolverle el país a quien le pertenece, a los españoles que se esfuerzan, a los españoles que cumplen, a los españoles que conviven».

El presidente del PP contrapone el modelo del sanchismo al «rigor, la gestión y la experiencia que representa el PP». Además, el popular denuncia que el Gobierno monta ahora campañas para que la ciudadanía olvide su gestión y asegura que la respuesta del PP será garantizar el cambio de la corrupción por la limpieza. «En el primer Consejo de Ministros arrancará una auditoría de todo lo que han tocado y saqueado», anunció el pasado sábado en un mitin en Santiago de Compostela.

Asimismo, destacó que «no habrá indultos para los corruptos» y que «quien haya robado, lo pagará y «no habrá impunidad» ni machismo en los despachos del Gobierno.

Y critica que se haya pagado con dinero público a mujeres a las que «trataban como mercancía» o que se las haya expuesto ante sus agresores con una «chapuza» de pulseras, en alusión a los los fallos de las pulseras antimaltrato, destapados por OKDIARIO en septiembre de 2025. Unos fallos que, como también ha revelado esta semana este diario, no se han resuelto, según denuncian los policías: «Se cruzan víctima y agresor y no salta la alerta».