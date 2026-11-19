El Partido Popular ha troleado al candidato del PSOE a la Presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, recordando quiénes le acompañaron al debate electoral de 2019: José Luis Ábalos, Koldo García, Francisco José Salazar y Santos Cerdán. Todos ellos con problemas con la Justicia y dos de los cuales, de momento, condenados.

El PP ha reaccionado así en un tuit, en el que ha rescatado el publicado en noviembre de 2019 por el PSOE, en el que mostraba a los miembros del comité electoral de camino a aquel debate entre Sánchez y Mariano Rajoy, que era entonces el candidato del PP a La Moncloa.

En 2019 fue al debate con Ábalos, Koldo, Salazar y Cerdán. En 2023, repitió ‘SuperSantos’. A ver con qué nos sorprende hoy «el 1». #CaraACara26 — Partido Popular (@ppopular) November 19, 2026

En las imágenes no aparece Koldo García, pero también asistió a aquel debate.

José Luis Ábalos, ex ministro de Transportes, ha sido condenado a 24 años de cárcel y el que fuera su asesor, Koldo García, a 19. Por haber formado una organización criminal que se valió del poder institucional para cometer graves delitos de corrupción durante el Gobierno de Pedro Sánchez.

Además, Ábalos se ha convertido en el ministro con la mayor condena de la democracia. Su pena de 24 años y tres meses duplica la de José Barrionuevo, que es el segundo ministro del ránking, con 10 años y medio

Sobre el acosador Paco Salazar, ex diputado del PSOE acusado de acoso sexual y actitudes machistas, la juez ha concluido que estuvo enchufado en el Ayuntamiento sevillano de Dos Hermanas hasta que Sánchez se lo llevó a La Moncloa. La juez dictaminó el pasado mes de septiembre, como reveló en exclusiva OKDIARIO, que hubo prevaricación administrativa en su contratación en julio de 2012 como empleado público, en calidad de técnico municipal.

Dos Hermanas, feudo socialista por excelencia en Andalucía, estaba regido entonces por Francisco Toscano Sánchez, considerado el «padre político» de Sánchez y alcalde de esta ciudad sevillana 39 años, de 1983 a 2022.

Por su parte, Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE y ex número tres del PSOE ya ha estado cinco meses en prisión provisional en cárcel madrileña de Soto del Real. El Supremo acordó su puesta en libertad hace hoy justo un año al entender que estaba «seriamente mitigado» el riesgo de destrucción de pruebas, motivo por el que ordenó su ingreso en la cárcel el 30 de junio de 2025.

El Alto Tribunal investiga a Cerdán por los delitos de integración en organización criminal, cohecho y tráfico de influencias. El juez considera que «se encargaba de reclamar a las constructoras indebidamente favorecidas por las adjudicadas las cantidades adeudadas, las recaudaba y las hacia llegar después a los Ábalos y Koldo».

Pedro Sánchez se ha convertido en el único miembro de la famosa banda del Peugeot que aún no ha pasado por la cárcel. Sí el resto de compañeros con los que protagonizó la campaña de primarias socialistas de 2017 recorriendo España en un Peugeot –Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García–, por la trama del PSOE.

También lo troleó por copiar su beso

Recientemente, el PP también ha troleado a Sánchez, y la procesada Begoña Gómez comparando su beso electoral con el que protagonizaron la pareja corrupta de los Kirchner con idéntico lema: «La fuerza del amor». Una copia de la que se ha jactado el PP: «Todo es mentira. Hasta el amor».

El PP rescató el tuit publicado en octubre de 2011 por la entonces candidata argentina, Cristina Fernández de Kirchner, con dicho lema con una foto abrazando a su marido, Néstor Kirchner, quien había fallecido varios meses antes. Al lado de ese tuit puso un pantallazo del difundido el pasado 18 de octubre por el PSOE, con una imagen del beso de los Sánchez con dicho lema, y el mensaje «La fuerza que puede con todo».

Ante semejante copia, el PP ironizó con que hasta el amor es mentira. Un tuit que se hizo viral. Sánchez metió a su mujer en campaña en un mitin del PSOE en Fuenlabrada con esta burda copia. Además de la similitud del beso y el lema, tanto la esposa de Sánchez como Kirchner comparten procesamiento por corrupción. Kirchner acabó condenada y la mujer de Sánchez está pendiente de ser juzgada por tráfico de influencias y malversación.