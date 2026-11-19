El PSOE de Pedro Sánchez fía su victoria en el debate electoral de este jueves a que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, «se pase de frenada». Mientras tanto, los populares se sacuden la presión y dicen que «el que se la juega» es el jefe del Ejecutivo. El cara a cara entre los dos líderes de los partidos mayoritarios se celebra este jueves a las 22:00 horas y está organizado por la Academia de la Televisión.

Fuentes del PP indican que Feijóo está preparando el debate «con tranquilidad» y a sabiendas de que «toda la presión la tiene Pedro Sánchez». Y lo justifican en que el líder socialista tiene que «hacer olvidar la pésima imagen» del último cara a cara entre ambos, antes de las elecciones de julio de 2023.

Desde Génova recuerdan que las encuestas «sitúan a su partido a casi cinco puntos del PP». Indican también que las diferencias son aún mayores, hasta los 15 puntos, si se mira a las distancias entre bloques. Y continúan esta idea destacando que, si Sánchez no gana ampliamente el debate, «puede perder el voto que ha recuperado de los restos de la extrema izquierda que le ha acompañado estos años».

Además, recuerdan aquellas palabras del ex ministro de Transportes, Óscar Puente, quien aseguró que el presidente era «el puto amo». «Cuando uno es el puto amo de la comunicación política y de la puesta en escena, tiene que demostrarlo en plató cuando llega el momento de la verdad», recuerdan los populares.

Los populares recuerdan que preferían que el cara a cara fuera el lunes para empezar la campaña, midiéndose con Sánchez. Sin embargo, creen que el equipo del político socialista «ha querido protegerle» retrasando esta cita para «rebajar su repercusión en los medios».

Según fuentes de Génova, el líder popular busca poner a Sánchez «frente al espejo de su incompetencia». Y adelantan que Feijóo combinará «moderación y sentido de Estado» con «un examen exigente a la gestión» del presidente. «A Sánchez no se le dan bien los debates que no modera Francina Armengol y ella no estará para mimar a su jefe en el cara a cara de mañana», concluyen desde Génova.

«Pasada de frenada» de Feijóo

En el PSOE confía la victoria en el debate a una «pasada de frenada» de Feijóo en un intento de captar votantes de Vox. Fuentes de la formación con sede en Ferraz confían en que los ataques del líder del PP a Sánchez puedan acabar movilizando al electorado socialista de cara al próximo 29 de noviembre.

Fuentes socialistas ponen el acento en que el debate no conseguirá que los votantes pasen de un bloque a otro; sin embargo, sí puede conseguir «movilizar a todo el que estaba en su casa dormido».

Sobre todo, desde el PSOE consideran que pueden levantar a los desmovilizados de su silla los ataques personales: «El que te pisoteen, te humaniza, sobre todo si atacan a tu mujer o a tu hija».

Además, fuentes socialistas indican que, según sus trackings, la mayoría del voto se mueve en los partidos de un mismo bloque. Es decir, que los votantes de derechas sólo se mueven entre Vox y PP y los de la izquierda, entre PSOE y Frente Amplio. Pero no se mueven de izquierda a derecha o viceversa.

«La pelea de Feijóo no es contra Pedro Sánchez, sino contra Abascal», apuntan desde el PSOE. Y creen que el error del líder del PP estará en buscar «ser más duro que Abascal si es necesario».

Además, las fuentes socialistas indican que la entrevista de este miércoles de Susanna Griso a Sánchez en Antena 3 ha sido un «entrenamiento fantástico» para el líder socialista. A ojos del PSOE, esto demuestra cuál va a ser el tono que utilizará el presidente en el debate de este jueves: «Ha tirado del freno de mano y no se ha dejado llevar».

Ferraz asegura que Sánchez «está deseando que llegue el cara a cara». «Llega con los datos de su lado y con ganas de confrontar nuestro proyecto de progreso con los recortes y la involución del PP», abundan. A ojos de los socialistas, «servirá para que los españoles conozcan mejor lo que nos jugamos».

A Sánchez le acompañarán Diego Rubio, director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno —el único que podrá entrar durante las pausas al debate—; Lydia del Canto, secretaria de Estado de Comunicación; Rebeca Torró, secretaria de Organización y portavoz del PSOE, y Ana Manzano, directora de Comunicación del PSOE.