Pedro Sánchez sabía desde cuatro días antes que Delcy Rodríguez iba a viajar a España para reunirse con José Luis Ábalos. El 16 de enero de 2020, pasadas las diez y media de la noche, su ministro de Transportes le escribió por WhatsApp: «Y para acabar de molestarte, la vicepresidenta de Venezuela viene en privado el lunes, quiere verme discretamente como continuación del encuentro que tuve con el ministro de Comunicación (que es su hermano). La gestión que acordamos en favor de las empresas españolas ha permitido que Duro Felguera haya cobrado una importante deuda». Minutos después, el presidente del Gobierno respondió: «Bien».

El mensaje apareció en un informe de la UCO entregado al juez Ismael Moreno. A las 23:07, Ábalos hizo una captura de la conversación y se la reenvió a su asesor, Koldo García, que respondió: «¡Cuánto te quiero!». El ministro añadió: «Ya ves que no me ha dicho nada, pero al menos no pone pegas». Según la UCO, a partir de ese momento Koldo inició «los trámites ordinarios» previstos para la visita de una autoridad extranjera. Para ello contó con Rafael Pérez, entonces jefe de gabinete del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

El viaje llevaba semanas preparándose. En el portátil de Víctor de Aldama, los agentes encontraron una carta de invitación a Delcy fechada el 10 de diciembre de 2019 y redactada a nombre de Ábalos como secretario de Organización del PSOE. En ella, con numerosas faltas de ortografía, se le ofrecía hablar de «las posibilidades que tiene ahora mismo Venezuela para salir de las sanciones» y se le pedía confirmar su llegada antes del día 18, «ya que eso significara que tendremos Gobierno». Según la UCO, Aldama presentó la visita como de interés para Transportes, aunque tenía en ella intereses particulares.

En la madrugada del 20 de enero, Delcy Rodríguez aterrizó en Barajas pese a tener prohibida la entrada en el espacio Schengen. La esperaban Ábalos, Koldo y Aldama. Con el escándalo ya desatado, Sánchez hizo como si no supiera nada.

En febrero de 2020, el presidente defendió en el Senado que la decisión había sido exclusivamente de su ministro. «El señor Ábalos consideró, con muy buen juicio a mi juicio, que entre forzar o evitar una crisis diplomática era preferible lo segundo: evitar una crisis diplomática», dijo, y preguntó al senador popular Javier Maroto: «¿Dónde está el reproche?». No dijo que Ábalos le había avisado cuatro días antes, ni que él había respondido «Bien».

Maroto le replicó que alguien tuvo que dar a Ábalos la instrucción de «saltarse a la torera» la prohibición de la Unión Europea, y que parecía «muy claro» que había sido él. Sánchez no aclaró nada. En su turno final se limitó a ironizar sobre el empadronamiento del senador en Sotosalbos, un pueblo segoviano con una explotación de búfalos, que según él podía estar ejerciendo «mala influencia sobre su carácter».

En privado, la relación se estaba resintiendo. El 12 de febrero de 2020, Delcy preguntó a Aldama por Threema: «¿Cómo está el jefe?». El empresario respondió que Ábalos no estaba en su mejor día: «Ayer en la madrugada tuvo unas palabras muy duras con el 1». Para la UCO, «el 1» sería presumiblemente Pedro Sánchez. Aldama añadió que la semana siguiente se votaría en el Congreso la dimisión del ministro, pero que no prosperaría. El 19 de febrero, la moción de PP, Ciudadanos y Vox para pedir su dimisión y una comisión de investigación fue rechazada.

La víspera de esa votación, Delcy Rodríguez escribió a Ábalos la carta que ha publicado OKDIARIO. Le agradecía su «arrojada compostura en el mar de los tormentos» y le prometía su «lealtad, fraguada en la confianza de los días». En la posdata añadía: «¡Reclamaré mis maletas a la España con determinación bolivariana!».

En junio de 2020, la Moncloa se desentendió también por escrito. Ante una solicitud presentada en el Portal de Transparencia, la Secretaría General de la Presidencia respondió que no disponía de información sobre el Delcygate, lo que dejaba toda la responsabilidad del encuentro en Ábalos.