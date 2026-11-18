Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular y candidato de la formación a la presidencia del Gobierno el 29-N, comparó este martes desde Éibar al presidente de Vox, Santiago Abascal, con el secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi. «Siempre me sentiré más cerca», aseguró, en referencia al líder de Vox, «que de Otegi», ex dirigente de ETA condenado en su día por secuestro.

«Qué quieren que les diga, con todo lo que me separa de Vox, que nunca ha entrado en el parlamento gallego. Con todo lo que me diferencia de Vox, siempre me sentiré más cerca de Santiago Abascal que de Arnaldo Otegi», aseguró Núñez Feijóo en su intervención junto a Jon Echeverría, cabeza de lista del PP por Guipúzcoa, y Javier de Andrés, líder de los populares en el País Vasco.

El presidente del PP quiso así comparar un potencial pacto para formar gobierno con Vox, con el que el actual jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, consumó con Bildu, socios parlamentarios del PSOE, y con su líder, Arnaldo Otegi. «Lo que yo nunca haré y lo demostraré cinco o veinte veces, las que quieran, es blanquear a los violentos y conseguir sus votos y su apoyo para ser presidente del Gobierno», dijo.

«Seré un presidente del Gobierno que no va a juntarse jamás con los socios que no defienden y no condenan la agresión», añadía a continuación Alberto Núñez Feijóo, que no se esconde a la hora de prometer que «nunca» gobernará «con los violentos ni con sus padres políticos».

Feijóo, en una comparecencia en Guizpúzcoa en la que plantó cara a los proetarras que le recibieron entre gritos e insultos en Éibar, apoyó al joven candidato del PP por la provincia, Jon Echeverría, después de las agresiones sufridas. «A Jon tenemos que hacerlo diputado en el Congreso, no por las piedras que le han lanzado, sino por las ideas que defiende. No por quienes han querido cerrarle la boca, sino precisamente por demostrarles que no lo han conseguido. Lo tenemos que hacer diputado, para que esta gentuza no decida dónde podemos estar y dónde podemos hablar», manifestó.

Abascal reacciona a la comparación

Santiago Abascal no tardó en reaccionar y mostró cierta contrariedad, en su comparecencia del martes desde Canarias. «Esto que ha dicho el señor Feijóo, diciendo que está más cerca de mí que de Arnaldo Otegi, quizá piensa que tengo que darle las gracias por ello. Me parece que es de sentido común», afirmó el líder de Vox.

«Incluso el planteamiento me parece un poco ofensivo, es como si yo digo que me siento más cerca del señor Feijóo que de Hannibal Lecter», ironizó a continuación Abascal, que quiere dejar claro que «esto no es lo importante», en referencia a la comparación, sino que «lo importante son las políticas» de ambas formaciones.