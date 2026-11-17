Santiago Abascal ha reaccionado este martes a la reapertura del macrocentro de acogida de inmigrantes (CATE) de La Laguna, en Tenerife, publicado por OKDIARIO. El presidente de Vox ha prometido que, si llega al Gobierno, perseguirá a las organizaciones no gubernamentales (ONG) que colaboren con el tráfico de personas, militarizará las fronteras de Ceuta y Melilla y recurrirá a la Armada para reforzar la vigilancia de las fronteras marítimas.

«Vamos a militarizar las fronteras de Ceuta y Melilla, vamos a militarizar también la defensa de las fronteras marítimas con la Armada y vamos a perseguir a las ONG que colaboran con el tráfico de personas», ha advertido desde Lanzarote, donde que ha aprovechado para lanzar un mensaje contra las entradas irregulares en España: «Aquí no cabe toda África y toda América».

El líder de Vox ha defendido que España debe impedir que quienes accedan irregularmente al país puedan obtener posteriormente la residencia mediante procesos de regularización. «Quien entra de manera irregular en España no se podrá regularizar nunca. Quien quiera venir a vivir a España tendrá que llamar a la puerta», ha asegurado.

Las declaraciones de Abascal llegan en un momento de especial tensión migratoria en Canarias, donde la reapertura del macro CATE de La Laguna ha vuelto a poner el foco sobre la gestión de la llegada de inmigrantes al archipiélago y los recursos destinados a su acogida.

El presidente de Vox también ha cuestionado el destino de los fondos públicos dedicados a cooperación internacional y ayuda exterior. En este sentido, ha puesto como ejemplo la decisión del Gobierno de Extremadura, en el que participa Vox, de retirar 11 millones de euros destinados a ayuda exterior para dedicar ese dinero a la sanidad de la comunidad autónoma.

«23 millones de euros que tenían que ir a los españoles», ha afirmado Abascal, que ha reivindicado la necesidad de priorizar las necesidades de los ciudadanos españoles frente al gasto en el exterior. «En primer lugar tenemos que ayudar a los de casa y cuando algún día estemos suficientemente bien, que no parece algo muy cercano, evidentemente todas las cuestiones relativas a la ayuda exterior se podrán plantear», ha señalado.

A su juicio, destinar recursos a la cooperación internacional mientras existen necesidades sin cubrir dentro de España constituye «una auténtica traición a los españoles». En este caso, el centro de Las Canteras –un antiguo cuartel general militar– estará gestionado por Accem, la misma entidad que controla el centro de inmigrantes más grande de España también ubicado en Lanzarote.

La ofensiva migratoria anunciada por Abascal incluye, por tanto, tres ejes: el refuerzo militar de las fronteras terrestres y marítimas, la persecución de las organizaciones que, según denuncia Vox, colaboran con las redes de tráfico de personas y el cierre de la puerta a futuras regularizaciones de inmigrantes que hayan entrado irregularmente en España.

Con este planteamiento, Vox vuelve a situar la inmigración en el centro de su discurso político y vincula la gestión de los recursos públicos con su exigencia de priorizar a los españoles en el acceso a las ayudas y los servicios públicos.