OKDIARIO pasa un día de campaña con Jon Echeverría (PP) en Guipúzcoa: de Guetaria a Zumaya mirando por el retrovisor

Ni 22 años, como tiene Jon Echeverría (San Sebastián, 2004), cabeza de lista del PP por Guipúzcoa a las generales. Ni tampoco 29, como tenía el concejal Miguel Ángel Blanco cuando fue asesinado por ETA en 1997, o el también edil Manuel Indiano, última víctima del PP que perdió la vida a manos de esta organización terrorista en el año 2000. No hay edad para soportar, a la vuelta de la esquina, la amenaza y la violencia de los herederos de los pistoleros etarras.

Indiano fue acribillado a balazos en la tienda de golosinas que regentaba en Zumárraga. Precisamente, este municipio del Alto Urola era el siguiente destino sensible que tenía este domingo la caravana electoral de Echeverría por tierras guipuzcoanas. Pero el ataque sufrido por el candidato popular y una decena de compañeros en la víspera, en Hernani, territorio comanche de los batasunos, alteró la agenda.

Aunque ligeramente, y por cuestiones de seguridad. Sobre todo, porque ya lo avisaron estos jóvenes desde primera hora: «No tenemos miedo, vamos a seguir recorriendo toda Guipúzcoa pueblo a pueblo, calle a calle, dando la cara». Y así fue en el día después de la lluvia de huevos, piedras y petardos que recibieron el sábado los populares.

De nuevo, la presidenta del PP de Guipúzcoa, Muriel Larrea, el portavoz del partido en el Ayuntamiento de San Sebastián, Borja Corominas, o el secretario general de Nuevas Generaciones en el País Vasco, Adrián Ortúñez, entre otros, volvieron a arropar a Jon este domingo.

Echeverría, Dancausa y jóvenes de NNGG de Guipúzcoa en Guetaria. (Foto: OKDIARIO)

En este tercer día de campaña por la provincia, OKDIARIO fue testigo directo de los pasos de la caravana de Jon Echeverría, al que también acompañó el presidente nacional de NNGG, Ignacio Dancausa. El martes se sumará el propio líder del partido y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, según anunció él mismo desde su mitin en Santander.

La jornada dominical de Jon arrancó con un acto en el quiosco de música de la Plaza Easo de San Sebastián, siguió con una entrevista para OKDIARIO a escasos 600 metros, en el hotel Zinema7, donde una efigie de Alfred Hitchcock en tamaño real recibe a los huéspedes, y continuó por la tarde con desplazamientos a Guetaria y Zumaya.

En la entrevista con este periódico, Echeverría dejó claro que el PP vasco, el que preside Javier de Andrés, no dará ni un paso atrás. «Vamos a exigir que se garantice nuestra seguridad. Nosotros no vamos a aceptar que nos digan que no podemos hacer campaña en una carpa en un pueblo. Vamos a exigir que podamos hacer campaña como lo hacen el resto de partidos políticos, en libertad». El sábado en Hernani ni les dio tiempo a instalar la carpa informativa. El candidato del PP fue evacuado en un coche particular, que fue objeto de la ira de los más cobardes. OKDIARIO reproduce aquí imágenes de cómo quedó el vehículo.

Así quedó el coche en el que fue evacuado Echeverría en Hernani el pasado sábado. (Foto: OKDIARIO)

En Guetaria, icónico pueblo de pescadores inmortalizado en la película Ocho apellidos vascos, el despliegue de la Ertzaintza fue significativo. Allí los jóvenes del PP de Guipúzcoa, con Echeverría y Dancausa, hicieron piña. Tras el tiempo comunicado, las furgonetas de la Policía Autónoma vasca se marcharon. Tocaba seguir con la ruta, eso sí, mirando por el retrovisor.

Viendo un precioso atardecer junto al mar y los acantilados por la N-634, la caravana llegó a Zumaya, donde el candidato presenció un desfile de gigantes y cabezudos. También, al acabar este pasacalles, la comitiva tuvo que poner fin a la visita. El boca a boca de los batasunos empezó a carburar. De nuevo, a subirse al coche, prestando atención al retrovisor. Los canallas acechaban.

5.505 días después

Así, en estas condiciones, con una pseudolibertad que los socios de Pedro Sánchez tratan de vender como auténtica, está teniendo que hacer campaña el partido de Miguel Ángel Blanco y Gregorio Ordónez en el País Vasco. Nada más y nada menos que 5.505 días después de que ETA decretara el cese de su actividad armada. Demasiado tiempo, pero la violencia batasuna sigue presente.

Como recordó Jon este domingo, «hubo un tiempo donde a los del PP no nos tiraban huevazos, nos asesinaban». Y subrayó: «Esto no pasa en ningún otro lugar de España, esto sólo pasa aquí, en Euskadi, donde la libertad está secuestrada por esta calaña, por los de siempre, por los herederos de ETA». En efecto, doy fe.