El etarra Otegi asegura su apoyo a Sánchez y llama a dar una «paliza democrática» a «los fascistas» de PP y Vox

El etarra Arnaldo Otegi, líder de Bildu, ha asegurado este sábado su apoyo a Pedro Sánchez y ha llamado a dar una «paliza democrática» a «los fascistas» de PP y Vox. Otegi ha hecho este llamamiento al término de una manifestación convocada por EH Bildu en Bilbao bajo el lema Defender la Euskal Herria que viene y que ha acabado con varios contenedores ardiendo en el Casco Viejo y los alrededores del estadio San Mamés.

El que fuera jefe de la banda terrorista ETA ha pedido el voto en las elecciones generales del 29-N a quienes no han votado en ocasiones anteriores a Bildu. Y ha dicho que el sueño de Bildu es poder decir la noche del 29 de noviembre «no sólo que la izquierda independentista lidera el bloque antifascista en el conjunto de Euskal Herria, sino que, además, sus votos son decisivos para amargarle la noche a los fascistas del PP y Vox».

«Éste país no conoce límites. No hemos llegado hasta aquí para quedarnos en la puerta y no vamos a pedir permiso para llegar hasta el final», ha destacado el ex terrorista de ETA. «Nos corresponde dar una paliza democrática al reaccionario el 29 de noviembre», ha proseguido, destacando que «Euskal Herria volverá a demostrar que la extrema derecha no tiene ni oportunidad ni lugar aquí».

Precisamente, esta mañana la kale borroka ha reventado un acto del PP en Hernani (Guipúzcoa) lanzando cohetes, piedras y botellas a los participantes y ha agredido a los asistentes. Los agentes que han intervenido han quedado totalmente desbordados ante la turba de radicales, ya que sólo han sido desplegados seis ertzaintzas para hacer frente a los 200 cachorros de Otegi que han protagonizado el ataque.

Los representantes y participantes del PP han tenido que ser evacuados en un vehículo policial de paisano, bajo protección de la Ertzaintza, para evitar que los lincharan.

«No hay gobierno progresista en el Estado si las fuerzas que queremos abandonar el Estado para hacer un Estado propio no contribuimos a fortalecer esa opción», ha dicho Otegi sacando pecho, confirmando de nuevo su apoyo a Sánchez.

Gritos de independencia

La manifestación de Bildu ha comenzado a las cinco de la tarde en La Casilla, liderada por Otegi, el cabeza de lista de Bildu por Vizcaya al Congreso, Óscar Matute, y el alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, entre otros. En ella se han escuchado gritos a favor de la independencia y de los «presos políticos», como de forma falaz denomina la izquierda abertzale a los etarras en prisión, donde cada vez quedan menos debido a los beneficios penitenciarios con los que los premia el Gobierno vasco, pese a no existir arrepentimiento.

Esta misma semana, ha concedido la semilibertad al etarra Asier Eceiza, condenado a 201 años de cárcel, humillando una vez más a las víctimas con este nuevo tercer grado «fraudulento» concedido a otro etarra cuando apenas han transcurrido tres años de su última condena en España.

Desde que el Gobierno vasco asumió las competencias penitenciarias y hasta el pasado mes de septiembre se habían concedido 124 progresiones a tercer grado a presos de ETA, 28 aplicaciones del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario y 62 libertades condicionales. Entonces ya sólo quedaban 32 etarras en prisión, en régimen ordinario.