El Gobierno vasco concede la semilibertad al etarra Asier Eceiza, condenado a 201 años de cárcel

El Gobierno vasco ha concedido el tercer grado al etarra Asier Eceiza Guipúzcoa, condenado a penas que suman 201 años de cárcel. Se suma a la larga lista de criminales de ETA beneficiados con la semilibertad sin arrepentimiento. Precisamente, este martes el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional revocó, por segunda vez en seis meses, el régimen del artículo 100.2 concedido a la ex jefa de ETA Soledad Iparraguirre, alias Anboto, y los terceros grados de los etarras Juan Antonio Olarra Guridi y Arkaitz Agirregabiria.

Eceiza fue condenado por la Audiencia Nacional en diciembre de 2022 a 19 años de prisión como cómplice del asesinato de Juan Priede Pérez, concejal socialista de Orio (Guipúzcoa), perpetrado por ETA el 21 de marzo de 2002. En 2023 también fue sentenciado por la Audiencia a otros 182 años de cárcel por su participación como cómplice en los atentados contra dos hoteles de Alicante y Benidorm el 22 de julio de 2003 que dejaron catorce heridos, seis de ellos policías nacionales.

Además, este sujeto fue condenado en tres ocasiones en Francia, una de ellas por un robo de explosivos durante el que ETA secuestró al vigilante de la empresa asaltada, Claude Lefebvre.

Hace sólo 3 años de su última condena

La Consejería de Justicia del Gobierno vasco, dirigida por la socialista María Jesús San José López, ha anunciado este miércoles esta nueva semilibertad. Las reacciones de las víctimas a la nueva polémica decisión del Gobierno vasco no han tardado en llegar. El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) denuncia que es un nuevo tercer grado «fraudulento» concedido a un etarra. Además, destaca que apenas han transcurrido tres años de su última condena en España, por lo que considera «injustificable» la premura del Gobierno vasco al concedérselo.

Asimismo, pone el foco en las tres resoluciones judiciales de la AN sobre las polémicas decisiones de la consejera vasca otorgando a etarras estas semilibertades que «deberían llevar al Gobierno vasco a rectificar».

«Pero lejos de ello, hoy vuelve a conceder un tercer grado y demuestra hasta qué punto está decidido a seguir la hoja de ruta de la izquierda abertzale para ‘vaciar las cárceles’ de presos de ETA». Persistir en esta política penitenciaria fraudulenta a pesar de las sucesivas revocaciones de los tribunales es un ataque frontal al derecho de las víctimas a la justicia», denuncia la presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez, hermana del concejal del PP vasco Gregorio Ordóñez asesinado por ETA el 23 de enero de 1995 en San Sebastián.

Asimismo, Covite considera «lamentable e irrespetuoso» que el Departamento de Justicia haya dedicado su comunicado sobre el tercer grado a Eceiza a la «reflexión personal» de este etarra y a la evolución de su comportamiento sin mencionar a una sola de sus víctimas.

«Juan Priede tenía nombre y apellidos. También los tienen las catorce personas heridas en Alicante y Benidorm. El Gobierno vasco anuncia la semilibertad de un condenado por participar en esos atentados y ni siquiera menciona a sus víctimas», critica Consuelo Ordóñez. También critica que el Gobierno vasco no explique «qué hechos concretos acreditan que Eceiza haya repudiado sus crímenes o asumido su responsabilidad ante sus víctimas».

Covite recuerda, además, que hace apenas una semana denunció en sus redes sociales la exhibición pública de Eceiza por parte de la izquierda abertzale, quienes lo reivindican como «preso político» y «gudari».

«Quienes presentan como ‘preso político’ a un condenado por asesinato terrorista siguen legitimando la trayectoria de ETA», destaca Ordóñez, señalando que el Gobierno vasco «tiene la responsabilidad de velar por que Eceiza repudie públicamente sus crímenes y reconozca el daño causado. Pero no cumple con su responsabilidad, sino todo lo contrario, le concede la semilibertad sin acreditar un arrepentimiento real, público y verificable, lo cual es un fraude y un insulto a sus víctimas».

Anboto y Parot, entre los beneficiados

La ex jefa de ETA Soledad Iparraguirre salió en semilibertad el pasado 23 de marzo tras cumplir sólo seis de los 700 años de sus condenas en España tras aplicarle el Gobierno vasco el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, con el que también ha beneficiado, entre otros etarras, a Garikoitz Aspiazu Rubina, alias Txeroki, con una condena a 377 años de prisión; y Jon Bienzobas, conocido como Karaka, asesino del catedrático y jurista Francisco Tomás y Valiente.

Las víctimas del terrorismo también combatieron dicha decisión, ya que consideran «injustificable» que se concediera esta medida excepcional de semilibertad a una ex jefa de ETA con un historial criminal de extrema gravedad y pese al escaso tiempo cumplido en prisión, así como por su «total vinculación» con la izquierda abertzale. El magistrado de la Audiencia Nacional José Luis Castro la tumbó el pasado mes de abril, sentenciando que no era admisible, lo que supuso su vuelta a prisión. Sin embargo, el Ejecutivo vasco persistió en concederle la semilibertad y ha vuelto a ser corregido.

A la lista de etarras beneficiados por la consejera vasca María Jesús San José se suma Henri Parot, autor de 82 asesinatos y condenado a 4.800 años de cárcel, quien el pasado mes de septiembre también salió en libertad sin arrepentimiento.

Parot, de 68 años, fue integrante del denominado comando Argala, responsable de algunos de los atentados más brutales perpetrados por ETA. Entre ellos se encuentra la matanza de la casa cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza de 1987, en la que fueron asesinadas once personas, entre ellas seis niños, y otras 88 resultaron heridas. Finalmente, fue condenado por el asesinato de 39 personas y por decenas de tentativas de asesinato.

También se suma el tercer grado al etarra Gadafi, asesino de 15 personas, entre otras muchas.

Desde que el Gobierno vasco asumió las competencias penitenciarias y hasta el pasado mes de septiembre se habían concedido 124 progresiones a tercer grado a presos de ETA, 28 aplicaciones del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario y 62 libertades condicionales. Entonces ya sólo quedaban 32 etarras en prisión, en régimen ordinario.