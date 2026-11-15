Los jóvenes del PP atacados en Hernani responden a Otegi: «La violencia en el País Vasco se tiene que acabar»

Los jóvenes del PP han protagonizado este domingo en San Sebastián (País Vasco) el primer acto de campaña tras la agresión proetarra sufrida el sábado en Hernani (Guipúzcoa). Hasta la capital de la provincia se ha desplazado el presidente de Nuevas Generaciones, Ignacio Dancausa, para apoyar a su compañero y cabeza de lista del PP por Guipúzcoa al Congreso el 29-N, Jon Echeverría, que tuvo que ser evacuado en la víspera por la Ertzaintza.

Ambos atienden a OKDIARIO y responden al líder de los herederos del brazo político de la organización terrorista ETA, Arnaldo Otegi, que llamó este sábado a dar una «paliza democrática» a los «fascistas» de PP y Vox.

PREGUNTA.- ¿Qué les parecen las últimas declaraciones de Otegi (Bildu)?

RESPUESTA.- Ignacio Dancausa: «Es algo asqueroso. Yo creo que la ha fallado el subconsciente. Yo sé que a él le encantaría que la paliza no fuese democrática, sino que fuese de otra forma. Y yo creo que esa violencia política que hay en el País Vasco, se tiene que acabar. Tiene que haber tolerancia cero frente a los delincuentes y a los encapuchados. Y esa unidad, esa convivencia, solo la puede garantizar Feijóo y solo la puede garantizar el PP. El resto de partidos que tienen posibilidades de tener representación en el Congreso, que son el PSOE, el PNV y Bildu, están del lado de la violencia».

RESPUESTA.- Jon Echeverría: «Otegui es un terrorista etarra que está condenado por secuestrar a una persona y así lo demuestra hablando de pegar una paliza a PP y Vox, justo cuando ayer (por este sábado) nos apedrearon, nos tiraron huevazos, nos tiraron petardos solo por ser del Partido Popular, porque les molesta que defendamos la unidad de España y nuestras ideas. Las ideas liberales, conservadoras, democristianas no lo soportan porque solo nosotros tenemos una alternativa para cambiar el País Vasco, para ofrecer algo distinto al nacionalismo y al socialismo, para devolver la prosperidad, la seguridad y la libertad a nuestra tierra. Ellos llevan mucho tiempo defendiendo lo mismo y llevándonos a la más absoluta decadencia económica, política y moral. Por eso votad al Partido Popular, sobre todo en el País Vasco».

Acompañados por más jóvenes del PP, Dancausa, Echeverría y el presidente de Nuevas Generaciones del PP vasco, Luis Peña, han comparecido ante los medios en la Plaza Easo de la capital donostiarra.

Allí, Dancausa ha remarcado que frente al proyecto «rupturista y racista de Otegi y Sánchez, nosotros vamos a hacer que vuelva la unidad y que el Estado esté presente en el País Vasco para infraestructuras, servicios y para mejorar la vida de los vascos y vamos a condenar la violencia, venga de donde venga, sea como sea», ha asegurado.

El presidente nacional de Nuevas Generaciones, integrante también de la lista del PP por Madrid al Congreso de los Diputados, ha subrayado que estas elecciones son «existenciales para el futuro de España y el País Vasco», en tanto «nos jugamos muchísimo, continuar con una decadencia que avanza a pasos agigantados».

«Los jóvenes en toda España no aguantamos más socialismo, no aguantamos más mentiras, no aguantamos más abandono y no aguantamos más corrupción», ha declarado.

En cambio, el PP representa «la opción para propiciar los grandes cambios, las grandes transformaciones y las grandes reformas valientes, estructurales y generacionales que necesitamos», ha remachado.

«Vamos a seguir»

Por su parte, Echeverría ha denunciado la «violencia política de máxima gravedad» que hay en el País Vasco con «la libertad secuestrada» por los «herederos de ETA». Sin embargo, ha asegurado que los populares no se van a dejar intimidar. «No tenemos miedo y vamos a seguir recorriendo Guipúzcoa le pese a quien le pese y nos apedree quien nos apedree», ha remarcado.

«Vamos a seguir, sin miedo a nada, ni a nadie, para explicar a todos los guipuzcoanos que solo el PP es el cambio para esta tierra» frente a la «decadencia de PNV, PSOE y Bildu», que «son lo mismo» y están «en el mismo barco», ha senteciado Echeverría.

Asimismo, Luis Peña, presidente de Nuevas Generaciones del País Vasco, ha puesto de relieve que su partido concurre a las elecciones generales del 29-N en esta comunidad con «jóvenes preparados y valientes que no tienen miedo ni a la ultraizquierda, ni a los violentos, ni a los cobardes ni a los miserables que tanto daño hacen a nuestra sociedad».

«Hoy decimos alto y claro que estamos aquí y no vamos a dar ni un paso atrás, no tenemos miedo, porque nosotros somos la gente que va a luchar por todos y cada uno de los jóvenes españoles que hay en esta maravillosa tierra que es Euskadi», ha aseverado.