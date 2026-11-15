Feijóo planta cara a la ‘kale borroka’ tras los ataques: «No vais a expulsar de las calles a nadie, haré campaña en Guipúzcoa con Jon»

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha plantado a cara este domingo a la kale borroka tras los ataques: «No vais a expulsar de las calles a nadie, haré campaña en Guipúzcoa con Jon». Así lo ha dejado claro después de que los cachorros del etarra Arnaldo Otegi, socio de Pedro Sánchez, agredieran «a base de petardos, huevazos y pedradas» a Jon Echeverría, candidato al Congreso por Guipúzcoa, así como a otros participantes y asistentes en un acto del partido en Hernani y tras el ataque a dos jóvenes del PP vasco en Baracaldo el pasado miércoles.

Feijóo ha enviado este mensaje a la kale borroka en un acto de campaña en Santander. El candidato del PP a La Moncloa ha comenzado su intervención destacando estos episodios antidemocráticos sufridos por «los chavales que fueron golpeados en Baracaldo en la sede del Partido Popular» y Jon Echeverría, quienes son «el ejemplo de la libertad y el ejemplo de un partido democrático».

«Y a éstos que los agredieron; y al PSOE de Euskadi, que se ha callado; y por supuesto a Bildu, que está encantado, quiero decirles que vamos a seguir ejerciendo el derecho a pedir el voto a los compatriotas dónde y cómo nos dé la gana», les ha avisado Feijóo.

Además, ha enviado tres mensajes. El primero, que hará parada en Guipúzcoa para hacer campaña con Jon porque los ciudadanos merecen «que gane la libertad». El segundo mensaje ha sido para los violentos: «¿De qué vais? ¿Qué os creéis? La calle no es vuestra, es de todos los españoles y no vais a expulsar de ella nunca a nadie».

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