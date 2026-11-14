Álvarez de Toledo responsabiliza a Sánchez de las agresiones en campaña: «Ha legitimado la violencia política en España»

Cayetana Álvarez de Toledo, diputada del PP y número dos por Madrid en las listas al Congreso, ha responsabilizado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de las agresiones en campaña: «Ha legitimado la violencia política en España». Así lo ha sentenciado tras el brutal ataque de una turba de proetarras que han reventado un acto de campaña de Jon Echeverría, candidato del PP al Congreso por Guipúzcoa, este sábado en Hernani.

Como ha informado en primicia OKDIARIO, unos 200 cachorros de Arnaldo Otegi –líder de Bildu y socio de Pedro Sánchez– han lanzado cohetes, piedras, huevos y botellas a los participantes en el acto y agredido a los asistentes.

Álvarez de Toledo ha reaccionado a este brutal ataque con un mensaje en X en el que hace «responsable a Pedro Sánchez» y envía un fuerte abrazo a Jon Echeverría y a todo el PP vasco. Además, la diputada ha dejado claro que estos hechos no amedrentan a su partido.

«No tenemos miedo», ha subrayado la popular, destacando que «cuando el coraje comparece, la violencia se repliega». Además, ha advertido a los proetarras que el PP va a «derrotar a Bildu-Sánchez» y va a defender la paz civil.

Álvarez de Toledo ha acompañado su mensaje de unas declaraciones que hizo este viernes en el acto de inicio de campaña en Madrid. «¿Cómo va a condenar la violencia el mismo que la alienta?», indicó la diputada haciendo responsable a Pedro Sánchez de cualquier agresión en campaña, ya que «el todavía presidente del Gobierno ha legitimado la violencia política» en nuestro país.

«Lo hizo cuando amnistió el golpe de Estado en Cataluña, con su fuego, su odio y sus barricadas, y lo hizo cuando eligió a Bildu como animal de compañía», ha precisado, apuntado que dicho partido «justifica el coche bomba y el tiro en la nuca».

Cayetana Álvarez de Toledo destaca que «como Pedro Sánchez ha perdido la calle, pretende incendiarla», «necesita escuadrones para seguir en las instituciones», y los sindicatos, para su definitivo descrédito, se han prestado a dárselos».