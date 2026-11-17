Alberto Núñez Feijóo, líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno en las elecciones del 29-N, ha arropado este martes en Éibar a Jon Echeverría, cabeza de lista de los populares por Guipúzcoa, entre gritos de los proetarras, y ha retratado la doble moral del líder socialista, Pedro Sánchez.

En un margen de la plaza Unzaga de esta localidad guipúzcoana, blindado por la Ertzaintza y la Policía local ante la presencia de radicales, el presidente del PP ha afirmado que su partido no va a pedir permiso a nadie para defender sus ideas en toda España.

Feijóo, Jon y el resto de integrantes del PP vasco han sido recibidos y despedidos por los violentos con consignas del tipo «¡Fascistas!», «¡Kanpora!» (Fuera) o «¡Alde hemendik!» (Fuera de aquí), entre otras. Al término del acto, se escucharon petardos.

En su intervención, junto a una carpa informativa, el líder del PP ha señalado que un presidente digno hubiera condenado personalmente la agresión contra Jon Echeverría y hubiera ordenado «a los padres políticos de los violentos, que son sus socios en Madrid, que paren de violentar la campaña».

«Con todo lo que me separa de Vox, que nunca ha entrado en el Parlamento gallego, con todo lo que me diferencia de Vox, siempre me sentiré más cerca de Santiago Abascal que de Arnaldo Otegi”, ha asegurado también el líder del PP, afirmando que nunca blanqueará a los violentos para conseguir votos ni gobernará con ellos o con sus «padres políticos».

«Tanto hablar de paz en el mundo, y tan incapaz de garantizarla en nuestro propio país», ha reprochado a Sánchez, al que ha criticado que tuviera tiempo para expresar ante Bildu el pésame por la muerte de un terrorista de ETA, pero no lo ha encontrado para «condenar una agresión a un candidato democrático».

«Un presidente digno de serlo ha de condenar este tipo de actuaciones. Él. Personalmente», ha afirmado, cuestionando que el jefe del Ejecutivo prefiera mirar hacia otro lado antes que incomodar a sus socios. «Basta tener dignidad y no calculadora. Por eso Pedro Sánchez no lo ha hecho», ha recalcado durante su visita a la localidad de Eibar (Guipúzcoa) junto al número uno por la lista de la provincia, Jon Echeverría, atacado la semana pasada en Hernani por los batasunos, y el presidente del PP vasco, Javier de Andrés.

La «batalla democrática»

«Jon no ha venido a dejarse intimidar, ha venido a dar la batalla democrática, y la va a seguir dando», ha destacado Feijóo, reivindicando la valentía de quienes siguen dando la cara por la libertad en el País Vasco.

Además, ha asegurado que todo el PP estará junto a ellos y que él tampoco dará un paso atrás: «No voy a elegir entre bombas y piedras. Creo que la violencia es violencia. Y punto», ha subrayado, al tiempo que se ha comprometido a plantar cara tanto a quienes la practican como a quienes la justifican.

Junto a ello, Feijóo ha reclamado el voto de los ciudadanos vascos que quieren convivir y vivir tranquilos, apelando al pasado de un partido que defendió la libertad cuando hacerlo suponía jugarse la vida, al presente de Jon Echeverría y de los compañeros agredidos en Hernani y al futuro de una España en la que «los referentes políticos de los violentos no tengan capacidad para poner o quitar presidentes del Gobierno».

De este modo, el presidente popular ha pedido el voto para Jon Echeverría y ha reclamado que sea diputado en el Congreso porque su presencia en las Cortes será «la mejor respuesta democrática a los violentos», ha apostillado, llamando a seguir la campaña y a devolverla al terreno de las propuestas y de la democracia.

Por su parte, Echeverría ha denunciado que «agreden» a él y a los de su formación «por ser del Partido Popular, por ofrecer un modelo diferente de sociedad» frente al del «bloque PSOE, PNV y Bildu, que llevan cuatro años apoyando lo mismo en todas las materias». «En Euskadi solo el PP encarna una propuesta distinta plasmada en el programa electoral y que encabeza nuestro presidente (Feijóo)», ha aseverado.

Asimismo, el líder del PP vasco, Javier de Andrés, ha criticado que el PNV y el PSOE estén «atemorizando a los ciudadanos con la alternancia», y ha lamentado que, por culpa de los violentos, los populares no puedan hablar de los «problemas de vivienda o delincuencia» a los vecinos, «hacerlo en el tú a tú», ha enfatizado.

En Bilbao

Posteriormente, la caravana del PP se ha desplazado desde Éibar a Bilbao, donde Feijóo ha intervenido en el Palacio Euskaldun pidiendo también el voto a los «socialistas vascos, de verdad», como Eduardo Madina o Nicolás Redondo, ha precisado, y a los descontentos del PNV.

Además, se ha referido a su paso por Éibar tras la agresión proetarra en Hernani a los compañeros del PP de Guipúzcoa y ha sostenido que «las piedras que le tiraron a Jon son las mismas con las que Pedro Sánchez levantó el muro», en alusión al discurso de investidura del líder socialista en 2023.

También ha prometido Feijóo que, si llega al Gobierno de la Nación, la localidad vizcaína de Durango, donde el PP está representado por el concejal Carlos García, tendrá un parador nacional.