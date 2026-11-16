Los proetarras de Bildu en Éibar llaman a reventar el acto de Feijóo y Jon Echeverría con carteles amenazantes: «No sois bienvenidos»

La cuenta oficial de Ernai, la organización de los cachorros proetarras de Bildu, en la localidad guipúzcoana de Éibar ha difundido en redes sociales un cartel amenazante contra la visita prevista este martes del presidente nacional del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, su cabeza de lista al Congreso por Guipúzcoa, Jon Echeverría, y otros dirigentes y cargos institucionales de los populares vascos.

En el cartel aparece la imagen de Feijóo boca abajo, con unas cruces en los ojos, que también figuran en el retrato de Jon Echeverría. Junto a ello, figura el mensaje en euskera «No sois bienvenidos» y el lema «Euskal Herria Antifascista».

Asimismo, en la cuenta oficial de Ernai Éibar aparece un llamamiento velado a reventar la visita de Feijóo y Echeverría: «Mañana a las 11:30 varios miembros del PP vienen a Éibar para difundir su propaganda fascista. Ante eso, los jóvenes de Éibar queremos dejar claro que no son bienvenidos ni en Éibar ni en ningún otro lugar», puede leerse en la convocatoria, que va acompañada de otras dos proclamas separatistas: «¡Dejad en paz a Euskal Herria!» y «¡Los jóvenes, independencia!», reza en el texto.

Los populares han convocado a los medios de comunicación este martes para hacer declaraciones frente a una carpa de campaña en este municipio guipuzcoano.

Las juventudes de Bildu acaban de lanzar un cartel retratándonos a Feijóo y a mí asesinados. Qué salvajada. ¿Hasta cuándo? Estos son los socios de Pedro Sánchez. https://t.co/TMnYhE9bTc — Jon Echeverría (@Jon_Echeverria_) November 16, 2026

El propio Jon Echeverría ha denunciado este cartel también en redes sociales: «Las juventudes de Bildu acaban de lanzar un cartel retratándonos a Feijóo y a mí asesinados. Qué salvajada. ¿Hasta cuándo? Estos son los socios de Pedro Sánchez».

Asimismo, el portavoz del PP en el Ayuntamiento de San Sebastián, Borja Corominas, ha escrito en su cuenta: «Ernai, EH Bildu, noviembre del 2026», evidenciando así que la amenaza de los proetarras sigue hoy presente como antaño.

Ernai, EH Bildu, noviembre del 2026. https://t.co/aE8vj66Hn7 — Borja Corominas (@BorjaCorominas) November 16, 2026

Cabe recordar que el líder de Bildu y jefe de los cachorros de Ernai, Arnaldo Otegi, llamó el pasado sábado a dar una «paliza democrática» a los «fascistas» de PP y Vox. Así lo declaró el mismo día en que Jon Echeverría, Borja Corominas y otros compañeros del PP vasco, como Muriel Larrea, presidenta de los populares de Guipúzcoa, fueron atacados con piedras, huevos y cohetes por los proetarras en Hernani y evacuados por la Ertaintza.

Entretanto, en la víspera de esta visita de Feijóo a Éibar —también se desplazará a Bilbao este martes—, el secretario general del PP, Miguel Tellado, ha remitido una carta al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para que garantice la seguridad de la caravana electoral de Jon Echeverría, que este domingo siguió con su ruta por San Sebastián, Guetaria y Zumaya, como fue testigo directo OKDIARIO en una jornada acompañando al candidato.

Por su parte, el ministro del Interior ha solicitado a la Ertzaintza que realice una «valoración urgente del riesgo» del candidato del PP al Congreso por Guipúzcoa, Jon Echeverría, y su colaboradores, y que «adopte las medidas de protección correspondientes».

Desde Pamplona, en Navarra, en un mitin antes de viajar al País Vasco, Feijóo ha hecho una defensa de la libertad asegurando que su formación no dará «ni un paso atrás» frente a la violencia y las intimidaciones. «La calle es de todos los españoles y no nos van a sacar de ella jamás», ha proclamado, rechazando las agresiones y reivindicando una convivencia basada en el respeto y la normalidad democrática.