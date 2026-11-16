El PP exige por carta a Marlaska garantizar la seguridad de la caravana de Jon Echeverría, que irá a Éibar con Feijóo

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha remitido una carta al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, para exigirle que adopte las medidas de protección policial necesarias para garantizar la integridad física de «cualquier candidato en el País Vasco», especialmente tras la agresión proetarra el pasado sábado en Hernani a la caravana del cabeza de lista del PP por Guipúzcoa, Jon Echeverría.

Precisamente, el líder nacional de los populares y candidato a la Presidencia del Gobierno el 29N, Alberto Núñez Feijóo, hará campaña este martes en Eibar junto a Echeverría. El jefe de la oposición se trasladará después a Bilbao.

Para Miguel Tellado, es necesario «asegurar el normal desarrollo de los actos políticos» y ello exige una «respuesta inmediata por parte del Ministerio, puesto que está en juego la seguridad personal de nuestro candidato y de todas las personas que le acompañan en el ejercicio de su actividad política».

En el texto, Tellado asevera que «el PP no va a renunciar a presentarse en ningún lugar de España, ni va a aceptar que la violencia, las amenazas o la intimidación determinen dónde podemos estar y dónde podemos defender nuestras ideas». «Ningún grupo de violentos puede arrogarse el derecho a decidir quién tiene derecho a hacer campaña electoral en nuestro país», añade.

La democracia española, según destaca Tellado en su carta, debe «garantizar que cualquier candidato, con independencia de sus siglas, pueda dirigirse libremente a los ciudadanos sin miedo a sufrir agresiones». «No podemos permitir que quienes recurren a la violencia consigan imponer sus amenazas y limitar el pluralismo político», remarca el número dos de Feijóo y cabeza de lista del PP por La Coruña a las generales del 29-N.

«Esperamos que el Ministerio del Interior actúe con la máxima diligencia y adopte las medidas necesarias para que estos hechos no vuelvan a repetirse y Jon Echeverría pueda desarrollar su actividad electoral con todas las garantías de seguridad», sentencia Tellado.

En la misiva, el secretario general de los populares traslada a Marlaska la «profunda preocupación» existente en el principal partido de la oposición por los gravísimos acontecimientos sucedidos el pasado sábado 14 de noviembre en Hernani, donde el número uno de la lista del PP por Guipúzcoa al Congreso de los Diputados, Jon Echeverría, y los miembros de su equipo fueron agredidos con piedras, huevos y petados que obligaron a suspender la carpa informativa que tenían previsto celebrar.

«Con repetirlos»

«La gravedad de lo sucedido resulta aún mayor si tenemos en cuenta que los propios responsables de estos actos violentos han amenazado con repetirlos durante toda la campaña electoral», enfatiza Tellado.

Este domingo, en su mitin en Santander, el propio Feijóo anunció que haría una parada en Guipúzcoa —no estaba prevista inicialmente— para apoyar a su candidato en esta provincia tras la agresión. Así, este martes recalará en Eibar y después seguirá su ruta electoral con un acto en Bilbao, que sí estaba programado de antemano.

En su intervención en Santander, Feijóo culpó a los proetarras de Bildu del ataque en Hernani y se dirigió al jefe del Ejecutivo, el socialista Pedro Sánchez, para pedirle que ordene a sus socios que «no violenten la campaña». «Van listo si creen que nos dan miedo», apostilló.

Marlaska se dirige a la Ertzaintza

Por su parte, el ministro Grande-Marlaska ha solicitado a la Ertzaintza que realice una «valoración urgente» del riesgo para la seguridad del candidato del PP en Guipúzcoa, Jon Echeverría, y que, en base a esta valoración, «adopte las medidas de protección correspondientes», han señalado fuentes del ministerio a Efe.

Tras recibir la misiva de Tellado, Marlaska ha mantenido una conversación telefónica con el director general de Coordinación y Estudios y el director de Coordinación de Seguridad del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco (PNV-PSOE) y ha enviado un escrito a la Ertzaintza para que haga dicha «valoración urgente» del riesgo del candidato, al ser el cuerpo policial competente, añaden las mismas fuentes.

Junto a ello, Marlaska ha trasladado al PP su «plena disposición» a «colaborar en el esclarecimiento de los hechos» y en las actuaciones necesarias para «garantizar la seguridad y el libre ejercicio de los derechos fundamentales», apuntan las fuentes citadas.