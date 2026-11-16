Feijóo impulsará una ‘ley de nietos’ para que los ‘exiliados’ por el terrorismo de ETA puedan votar en el País Vasco

Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, propondrá este lunes una Ley de Nietos vasca, una reforma legal para facilitar la voluntaria participación en las elecciones autonómicas de aquellas personas que fueron expulsadas del País Vasco y Navarra en los momentos más duros de la violencia y el terror en las calles de la comunidad autónoma española.

Feijóo revelará desde Pamplona la medida 132 del programa, y lo hará el día antes de viajar a Guipúzcoa para mostrar su apoyo a Jon Echevarría y al resto de compañeros del Partido Popular vasco que están siendo agredidos, amenazados y amedrentados por los violentos cuyos referentes políticos sostienen el Gobierno de Pedro Sánchez.

Echevarría, cabeza de lista del PP por Guipúzcoa, aseguró que su equipo «va a continuar con la actividad» a pesar de las agresiones sufridas. «Vamos a continuar recorriendo los pueblos, los municipios, vamos a ir calle a calle, pueblo a pueblo, con las medidas de seguridad que la Ertzaintza y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado nos indiquen. Eso sí, vamos a exigir que se garantice nuestra seguridad», indicó, en conversación con OKDIARIO.

«Nosotros no vamos a aceptar que nos digan que no podemos hacer campaña en una carpa en un pueblo. Vamos a exigir que podamos hacer campaña como lo hacen el resto de partidos políticos, en libertad», añadió el joven dirigente popular, que también valoró como «asqueroso» que Arnaldo Otegi, líder de Bildu, llamara el sábado a dar una «paliza democrática» a los «fascistas» de PP y Vox. «No me sorprende, lo que me sorprende es que el Gobierno de España dependa de esta banda de terroristas, porque hay terroristas que forman parte de este partido político», añadió.

Un estudio de CEU-CEFAS de 2023 estima que unos 180.000 españoles originarios del País Vasco dejaron este territorio, en términos netos, entre 1977 y 2022 por razones políticas y durante las décadas del terrorismo de ETA, si bien no hay una cifra oficial sobre cuántas exactamente se marcharon debido a la violencia política.