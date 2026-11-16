Última hora en directo de la actualidad política en España: elecciones generales del 29-N y campaña electoral hoy en vivo
La actualidad política este lunes 16 de noviembre pasa por que la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha anunciado hace unos minutos en sus redes sociales que retira su candidatura para dirigir la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Además, el candidato del Partido Popular a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este domingo que el partido de las próximas elecciones generales del 29 de noviembre «lo va ganando el PP claramente» sin necesidad de recurrir al ‘VAR’, aunque ha advertido de que el encuentro aún no ha terminado y que todo se decidirá «en el minuto 90», cuando se cierren las urnas.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se reúne este lunes en Moncloa con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, aunque se ha cancelado un acto de campaña en el que intervenían ambos mandatarios previsto también para este lunes. El PSOE canceló este sábado el acto de campaña previsto para el 16 de noviembre en Madrid por un problema vocal del mandatario brasileño, si bien aseguraron que la visita institucional del mandatario brasileño a La Moncloa seguía prevista para ese día. Así lo ha confirmado también el brasileño tras participar en la Cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).
De igual manera, OKDIARIO ha publicado en exclusiva la carta inédita que el narcodictador Nicolás Maduro —hoy preso en una cárcel federal de Brooklyn— dirigió a Pedro Sánchez el 7 de enero de 2020, el mismo día en que el líder socialista ganó la investidura en el Congreso. Son dos folios con el membrete presidencial, el sello del Despacho de la Presidencia y la firma del propio Maduro. En ellos, el dictador chavista ofrece al nuevo Gobierno español «restablecer relaciones de cordialidad y cooperación». Trece días después, su vicepresidenta, Delcy Rodríguez, aterrizaba en Barajas.
Frente Amplio propone limitar las herencias a un máximo de 10 millones por heredero
Frente Amplio propone limitar las herencias de los «ultrarricos» a un máximo de 10 millones de euros por heredero, a través de un tipo impositivo marginal del 100 % sobre el tramo de la base imponible que supere esa cifra en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
Es una de las medidas que están incluidas en el programa electoral de Frente Amplio, confirmada por fuentes de la coalición, y con la que los de Ada Colau quieren «restringir el poder económico y político de los grandes patrimonios de nuestro país» y «combatir la desigualdad».
Ceuta tiene desde hoy lunes un asiento permanente en el Comité de las Regiones de la UE
La ciudad autónoma de Ceuta se incorporará este lunes al Comité de las Regiones de la UE, por lo que obtendrá un asiento permanente en este órgano, según avanzó este domingo el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, en un acto público del PSOE en Ponferrada (León).
El ministro aseguró que el Gobierno está «haciendo avanzar un paquete europeo» que contempla esta representación permanente para Ceuta en el Comité Europeo de las Regiones, cuya aprobación está prevista para este lunes.
De esta manera, el presidente de Ceuta, Juan Vivas, será miembro titular de la delegación española en el Comité de las Regiones y podrá participar por primera vez en el próximo plenario de los días 2 y 3 de diciembre. Así, la ciudad autónoma contará con voz propia en este órgano consultivo de la UE, que representa a los entes regionales y locales de los Estados miembros.
Sánchez se reúne con Lula en Moncloa este lunes aunque se cancela un acto de campaña por afonía del presidente brasileño
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se reúne este lunes en Moncloa con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, aunque se ha cancelado un acto de campaña en el que intervenían ambos mandatarios previsto también para este lunes.
El PSOE canceló este sábado el acto de campaña previsto para el 16 de noviembre en Madrid por un problema vocal del mandatario brasileño, si bien aseguraron que la visita institucional del mandatario brasileño a La Moncloa seguía prevista para ese día. Así lo ha confirmado también el brasileño tras participar en la Cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).
«Cada misión internacional abre oportunidades para fortalecer nuestras relaciones y reafirmar el lugar de Brasil en el mundo», ha señalado Lula en una publicación en redes sociales tras la cumbre, en la que ha anunciado su salida «rumbo a Madrid».
Yolanda Díaz retira su candidatura para dirigir la OIT para «no dividir» al movimiento sindical
La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha anunciado hace unos minutos en sus redes sociales que retira su candidatura para dirigir la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
La votación para el cargo iba a celebrarse hoy mismo, a partir de las 10.00 horas, y Díaz iba a enfrentarse al actual director general del organismo, el togolés Gilbert F. Houngbo, que optaba a la reelección.
La ministra ha publicado una carta en redes sociales en la que explica que la retirada de su candidatura obedece al deseo de no dividir al movimiento sindical y preservar su unidad.
Según explica, la Confederación Sindical Internacional (CSI) y el grupo de Trabajadores de la OIT han elegido sostener la actual gestión de la OIT, la de Houngbo, «en contra del sentir de gran parte del sindicalismo mundial, al que han impedido la libertad de voto».
«Yo no voy a dividir al movimiento sindical, voy a preservar su unidad. Ante esta situación y en un momento en el que el sindicalismo es más necesario que nunca, mi obligación es dar un paso a un lado y preservar lo importante», subraya Díaz.
Illa se muestra «optimista» sobre el 29-N y ve a Sánchez «inmenso» en esta campaña
El presidente catalán y primer secretario del PSC, Salvador Illa, se ha mostrado este lunes «animado y optimista» con relación al 29N y ha sostenido que el presidente del Gobierno y candidato socialista, Pedro Sánchez, está «inmenso» en esta campaña electoral.
En declaraciones a la Cadena Ser, Illa ha afirmado que Sánchez se está desempeñando «con naturalidad» y «tal como es», lo que permite que la ciudadanía pueda conocer a la «persona» que hay tras el «político».
En este sentido, ha dicho que «cuantos más cara a cara» haya entre Sánchez y el candidato popular, Alberto Núñez Feijóo, «mejor» será para los socialistas.