Última hora en directo de la actualidad política en España: elecciones generales del 29-N y campaña electoral hoy en vivo

La actualidad política este lunes 16 de noviembre pasa por que la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha anunciado hace unos minutos en sus redes sociales que retira su candidatura para dirigir la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Además, el candidato del Partido Popular a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este domingo que el partido de las próximas elecciones generales del 29 de noviembre «lo va ganando el PP claramente» sin necesidad de recurrir al ‘VAR’, aunque ha advertido de que el encuentro aún no ha terminado y que todo se decidirá «en el minuto 90», cuando se cierren las urnas.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se reúne este lunes en Moncloa con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, aunque se ha cancelado un acto de campaña en el que intervenían ambos mandatarios previsto también para este lunes. El PSOE canceló este sábado el acto de campaña previsto para el 16 de noviembre en Madrid por un problema vocal del mandatario brasileño, si bien aseguraron que la visita institucional del mandatario brasileño a La Moncloa seguía prevista para ese día. Así lo ha confirmado también el brasileño tras participar en la Cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).

De igual manera, OKDIARIO ha publicado en exclusiva la carta inédita que el narcodictador Nicolás Maduro —hoy preso en una cárcel federal de Brooklyn— dirigió a Pedro Sánchez el 7 de enero de 2020, el mismo día en que el líder socialista ganó la investidura en el Congreso. Son dos folios con el membrete presidencial, el sello del Despacho de la Presidencia y la firma del propio Maduro. En ellos, el dictador chavista ofrece al nuevo Gobierno español «restablecer relaciones de cordialidad y cooperación». Trece días después, su vicepresidenta, Delcy Rodríguez, aterrizaba en Barajas.