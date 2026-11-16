TIROTEO Y EXPLOSIÓN EN OVIEDO

‘El Ruso’ sigue huido: la Guardia Civil registra sin éxito dos trenes en Moncada tras una alerta ciudadana

La Policía peina naves y cementerios buscando al autor de la explosión de Oviedo: su mujer se niega a colaborar

Así destrozó el portal la bomba que el asesino de Oviedo dejó para sus vecinos y ha matado a un policía que intentó salvarlos

‘El Ruso’ sigue huido: la Guardia Civil registra sin éxito dos trenes en Moncada tras una alerta ciudadana
Ángel Moya
  • Ángel Moya
  • Periodista en activo desde 1994, especializado en información de sucesos y actualidad. En OKDIARIO desde el año 2018. Fui redactor del Diario de Las Palmas, pasé por los Informativos de Telecinco, me ocupé de sucesos en Telemadrid hasta el 2006, fui prescriptor en plató de sucesos y actualidad para Las Mañanas de Cuatro y el Programa de Ana Rosa hasta el año 2019 y desde entonces colaboro con TVE. Desde hace dos años, también me puedes escuchar en el programa Por Fin de Onda Cero en la sección "De buenos y malos". Coautor de los libros "Los reyes latinos", "Red de mentiras" y "Tras el muro".

La Guardia Civil y los Mossos d’Esquadra han registrado sin éxito dos trenes de cercanías en Moncada (Barcelona) tras ser informada por una persona de que habría visto a una persona que podría ser el asesino, apodado el Ruso, de un policía nacional en Oviedo y responsable de las graves heridas que sufrieron otro agente y una menor de 17 años.

Una testigo ha asegurado haber visto al Ruso en una cafetería de Manresa y posteriormente subir a un tren de cercanías, tras alertar a la Guardia Civil, los agentes, con ayuda de los Mossos, han localizado el convoy en Moncada y Reixach, donde han comenzado a identificar uno por uno a todos los pasajeros.

Tras hacer descender a todos los pasajeros de dos trenes de cercanías, las unidades de desactivación de explosivos han comenzado a registrar los vagones con la ayuda de perros.

La detención de Manuel Ferrero, el autor del tiroteo y la bomba trampa mortal de Oviedo, es la principal prioridad de la Policía Nacional y la Guardia Civil, que han llevado a cabo un intenso rastreo en pensiones, naves industriales y hasta cementerios de la ciudad y alrededores, para encontrar al asesino del subinspector de los guías caninos de la Policía Nacional, Juan José Rodríguez.

Desde los minutos posteriores a la explosión y al tiroteo, la Guardia Civil y la Policía Nacional blindaron las carreteras de Oviedo y alrededores en busca del autor, un hombre de 64 años con una decena de antecedentes por delincuencia común, como robos y tráfico de drogas.

Una búsqueda que se ha extendido a todo el territorio nacional y fuera de las fronteras de España, después de que la juez del caso dictara una orden europea de localización y detención.

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