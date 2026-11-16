‘El Ruso’ sigue huido: la Guardia Civil registra sin éxito dos trenes en Moncada tras una alerta ciudadana

La Guardia Civil y los Mossos d’Esquadra han registrado sin éxito dos trenes de cercanías en Moncada (Barcelona) tras ser informada por una persona de que habría visto a una persona que podría ser el asesino, apodado el Ruso, de un policía nacional en Oviedo y responsable de las graves heridas que sufrieron otro agente y una menor de 17 años.

Una testigo ha asegurado haber visto al Ruso en una cafetería de Manresa y posteriormente subir a un tren de cercanías, tras alertar a la Guardia Civil, los agentes, con ayuda de los Mossos, han localizado el convoy en Moncada y Reixach, donde han comenzado a identificar uno por uno a todos los pasajeros.

Tras hacer descender a todos los pasajeros de dos trenes de cercanías, las unidades de desactivación de explosivos han comenzado a registrar los vagones con la ayuda de perros.

La detención de Manuel Ferrero, el autor del tiroteo y la bomba trampa mortal de Oviedo, es la principal prioridad de la Policía Nacional y la Guardia Civil, que han llevado a cabo un intenso rastreo en pensiones, naves industriales y hasta cementerios de la ciudad y alrededores, para encontrar al asesino del subinspector de los guías caninos de la Policía Nacional, Juan José Rodríguez.

Desde los minutos posteriores a la explosión y al tiroteo, la Guardia Civil y la Policía Nacional blindaron las carreteras de Oviedo y alrededores en busca del autor, un hombre de 64 años con una decena de antecedentes por delincuencia común, como robos y tráfico de drogas.

Una búsqueda que se ha extendido a todo el territorio nacional y fuera de las fronteras de España, después de que la juez del caso dictara una orden europea de localización y detención.