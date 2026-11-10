Así destrozó el portal la bomba que el asesino de Oviedo dejó para sus vecinos y ha matado a un policía que intentó salvarlos

Manuel F., el asesino de Oviedo, dejó una bomba trampa llena de metralla para causar el mayor número de bajas entre sus vecinos. El asesino, primero tiroteó a una menor de 17 años a causa de los conflictos vecinales que mantenía y luego dejó la bomba encima de los buzones para provocar más víctimas. El subinspector de la Policía Nacional Juan José Rodríguez murió en la explosión y su compañero del TEDAX resultó herido crítico en la explosión cuando intentaban salvar a los vecinos sacando a la calle el explosivo.

Las imágenes del vídeo del portal del edificio totalmente destrozado, con cientos de impactos de metralla en las paredes y en la escalera hablan claro de la intención del homicida. Manuel F. intentó causar el mayor número de víctimas entre los vecinos.

Pasadas las 7:30 de la mañana, Manuel F. disparó cinco veces a la menor con un arma de fuego del calibre 22, provocándole heridas en un costado y en las extremidades. A continuación, el homicida dejó la mochila que contenía la bomba encima de los buzones del portal. Allí la encontraron los agentes que intentaban sacarla al exterior antes de que hiciera explosión.

Fue en ese preciso momento cuando el artefacto detonó, matando al subinspector Juan José Rodríguez, a su perro experto en detección de explosivos e hiriendo de gravedad al agente de los TEDAX que le acompañaba.

Un delincuente habitual

Para entonces, el homicida había huido en un vehículo Mercedes de color azul, presumiblemente armado con dos armas de fuego, una corta y una larga. La Policía Nacional y la Guardia Civil montaron de inmediato un dispositivo para cazarlo, tanto dentro de la ciudad como en las vías circundantes, que aún no ha dado resultado.

El huido, Manuel F., es un delincuente habitual de 64 años, con numerosos antecedentes por delitos comunes, algunos relacionados con el tráfico de drogas, según sus propios vecinos. La Policía ya ha interrogado a su pareja.

El subinspector fallecido era natural de León. Estuvo destinado en León y en Tenerife. Hacía seis años que llegó a Asturias. Se iba a jubilar dentro de un mes. Muy afectados por la muerte de su compañero, los policías nacionales no dejaron de trabajar, inspeccionando piso a piso el edificio en busca de más bombas trampa que el asesino podría haber dejado antes de escapar. No se encontró ninguna más.