Se busca a un hombre de 64 años, armado con una escopeta y una pistola que huyó tras el tiroteo mortal en Oviedo

La Policía y la Guardia Civil se vuelcan en la búsqueda del presunto autor del tiroteo y la explosión de Oviedo que se han cobrado la vida de un agente y ha provocado heridas de máxima gravedad a otro policía y a una joven de 17 años durante una disputa vecinal.

Se trata de un vecino de la zona, de 64 años, con antecedentes por delincuencia común y que responde a las iniciales de M. F. A. «El supuesto homicida ha huido en dirección desconocida, circulando en vehículo Mercedes 330 de color azul. Posiblemente armado con arma corta y larga», informan fuentes policiales.

El suceso ha tenido lugar en el barrio de Villafría, lugar al que acudieron los agentes después de recibir un aviso de que un hombre había disparado a una menor en las viviendas sociales de la zona.

Cinco tiros a una menor y una bomba

El agresor atacó y la víctima, una menor de 17 años a la que le disparó cinco veces con un arma de calibre 22. La joven sobrevivió gracias a la pequeña potencia del arma, pero resultó herida de gravedad, aunque está fuera de peligro.

Los vecinos llamaron al 112 en torno a las 8:00 horas y minutos después se ha producido una explosión en la zona. El autor del tiroteo había dejado una mochila con explosivos en el portal del bloque de viviendas en el que se había producido el tiroteo y el artefacto ha explotado cuando la Policía lo sacaba del edificio para garantizar la seguridad de los vecinos.

Fruto de la explosión, un subinspector de la unidad de Guías Caninos de la Policía Nacional ha fallecido, mientras otro agente, un TEDAX –experto en la desarticulación de artefactos explosivos–, ha sufrido la amputación de una pierna y permanece ingresado en estado crítico en el hospital.

Caza al autor del suceso

La Policía ha facilitado de inmediato la descripción y la imagen del supuesto autor del tiroteo y ha bloqueado las salidas de la ciudad de Oviedo, mientras se patrullan las vías de comunicación con las provincias adyacentes.

Se busca a un vecino, M. F. de 64 años, conocido de la Policía por antecedentes relacionados con la delincuencia común y que habría huido en un vehículo marca Mercedes de color azul. Fuentes policiales advierten de que el fugado va armado con una pistola y posiblemente también con un arma larga.

La Policía, de momento, atribuye los hechos a una disputa de origen vecinal.