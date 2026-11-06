Ni rastro de los dos sospechosos de encargar el asesinato del cirujano estético de Marbella Alexander Aslani. El juez del caso ha solicitado, a petición de la Policía Nacional, que las autoridades de Emiratos Árabes Unidos localicen y detengan a la pareja para interrogarles, pero la respuesta es negativa. La cliente del cirujano y su marido han desaparecido sin dejar pistas que faciliten su hallazgo.

Fuentes judiciales confirman que los investigadores de la Brigada de Policía Judicial de la Jefatura de Málaga creen firmemente que la mujer se arrepintió justo antes de una operación de aumento de glúteos.

Ya de vuelta en su país, la mujer y el marido, ambos con una posición económica elevada, tuvieron numerosos enfrentamientos verbales con el cirujano Alexander Aslani, reclamándole el dinero del anticipo de la intervención.

Un asesinato por 16.000 euros

El médico se negó a devolver el importe del anticipo de la intervención, unos 16.000 euros, justificándolo con los estudios previos a la operación, y las protestas de la pareja de clientes se tornaron en amenazas en fechas recientes.

Tres meses antes, el cirujano estético acudió a comisaría para interponer una denuncia tras haber recibido amenazas en el ámbito laboral. La tarde del 7 de octubre, un sicario le descerrajó tres tiros a quemarropa en su despacho de la clínica Cirumed.

Un sicario sueco de origen subsahariano

La hipótesis policial es que la clienta, frustrada, se puso en contacto con personas que encontraron un sicario de nacionalidad sueca, origen subsahariano y 18 años de edad, dispuesto a encargarse del asesinato del cirujano plástico.

El sicario cumplió el encargo sin importarle que la clínica estaba abierta al público; se dirigió al despacho de la víctima y le pegó varios tiros en la cabeza y en el cuello. Luego escapó del lugar en moto.

La presencia de testigos en la zona se reflejó rápidamente en las redes sociales, donde colgaron mensajes como este: «Acaban de matar a Alexander Aslani, el cirujano de Cirumed. Fueron dos tipos en moto. Si alguien vio algo o a dos tipos en moto X Max o T Max 400 negra, iban con ropa oscura. También otro tipo en Audi, tipo A5 negro. Ayuda por favor».

Los especialistas de la Brigada de Policía Judicial de Málaga dieron con el autor material del asesinato del cirujano en menos de 24 horas. Le detuvieron en un piso turístico de Benalmádena cuando se disponía a abandonar España.

Con el sicario en prisión provisional, los especialistas de homicidios siguen trabajando en conseguir que las autoridades de Emiratos Árabes Unidos localicen a los sospechosos de ordenar el crimen del cirujano y en interrogarles. Sus esfuerzos también se centran en identificar a los que dieron cobertura al sicario y le facilitaron el arma del crimen, una vez que llegó a Málaga.