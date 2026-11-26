Toni Freixa ha demostrado su sectarismo con el catalán y ha pedido a Hansi Flick que no use nunca el español en sus ruedas de prensa e intervenciones públicas. Y, además, que si algún día tiene que dejar de hablar en inglés (el idioma en el que da todas sus ruedas de prensa), que sea porque lo hace en catalán.

El ex directivo del Barcelona, habitual ahora de los medios de comunicación y especialmente activo en redes sociales, ha mandado un contundente mensaje al entrenador culé. «Flick no ha de dejar de hacer las ruedas de prensa en inglés hasta que no decida hacerlas en catalán», puso Freixa en su cuenta de X (antiguo Twitter) en un mensaje escrito en catalán.

Esta es una idea que claramente deja ver cómo entiende Freixa -y gran parte del barcelonismo- la comunicación y el uso de las lenguas. El ex directivo culé no quiere que en el Barcelona haya rastro del español, lengua oficial del país (España) y la Comunidad Autónoma (Cataluña) a la que pertenece el club.

Así, Freixa le pide a Flick que siga hablando inglés antes que español y que no aprenda el español, sino que directamente pase al catalán. El entrenador alemán lleva ya más de dos años en Barcelona (la actual es su tercera temporada) y todavía da las ruedas de prensa en inglés. Pocas veces ha dicho palabras en catalán, más allá de para lanzar algún mensaje corto.

Hace unos meses, Hansi Flick, de 62 años, explicó que tiene muy difícil aprender el español y que por eso prefiere seguir comunicándose en inglés. Lo que hace ahora Freixa es pedirle a Flick que siga hablando en inglés antes que dar cualquier palabra en español, demostrando su sectarismo hasta con el idioma.