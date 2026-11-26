La NHL ha dejado una de las imágenes más impactantes de la temporada. Tanner Jeannot, jugador de los Boston Bruins, y Tyrel Bauer, de los Winnipeg Jets, protagonizaron la pasada noche una pelea brutal en pleno partido que rápidamente ha dado la vuelta al mundo. Más de 40 puñetazos, un casco volando por los aires y casi un minuto de intercambio de golpes que ha reabierto el debate sobre los límites de la violencia en el deporte.

El salvaje nfrentamiento tuvo lugar durante el encuentro disputado este miércoles en el TD Garden de Boston. Con el marcador igualado a uno, los dos jugadores se dirigieron hacia el centro de la pista, se quitaron los guantes y comenzaron a intercambiar golpes ante la mirada de sus compañeros y de los espectadores. Jeannot y Bauer estuvieron cerca de un minuto peleándose, agarrándose de las camisetas y lanzando puñetazos con los árbitros supervisando la pelea.

El jugador de Boston conectó varios golpes que hicieron retroceder a su rival, aunque Bauer también consiguió responder y llegó a girar a Jeannot durante el intercambio. Uno de los puñetazos terminó haciendo saltar el casco del jugador de Winnipeg, que continuó peleando hasta que los árbitros decidieron intervenir. La pelea terminó sin que ninguno de los dos cayese definitivamente al hielo. Ambos recibieron cinco minutos de penalización por pelear, como establece el reglamento de la NHL, y la afición se volvió loca con el duelo.

FIGHT OF THE YEAR CONTENDER!? Tyrel Bauer and Tanner Jeannot… WOW. https://t.co/t6n1I7ZUjS — TSN (@TSN_Sports) November 26, 2026

Una pelea que ha dado la vuelta al mundo

Las imágenes no tardaron en hacerse virales en las redes sociales. Mientras algunos aficionados calificaban el enfrentamiento como la pelea del año, otros cuestionaban que una competición deportiva permita este tipo de escenas. Los jugadores de Winnipeg se acercaron al banquillo de castigo para felicitar a Bauer, mientras que los Bruins hicieron lo propio con Jeannot.

El entrenador de Boston, Marco Sturm, que disputó 14 temporadas en la NHL, no ocultó su admiración por lo sucedido. «Una de las mejores peleas que he visto», afirmó tras el encuentro, según recogió Associated Press. Morgan Barron, jugador de los Jets, también destacó la dureza de Bauer y consideró que el enfrentamiento había servido para dar energía al equipo.

La pelea volvió a poner sobre la mesa una de las particularidades más polémicas del hockey sobre hielo profesional, que es la presencia de enfrentamientos que son tolerados por el reglamento. Aunque las peleas forman parte de la tradición de la NHL, cada vez que se produce una escena de esta magnitud reaparece la pregunta sobre si este tipo de comportamientos tienen cabida en el deporte actual.

La victoria de Winnipeg por 4-2 quedó en un segundo plano ante el espectáculo protagonizado por Jeannot y Bauer. Una pelea que, más allá de la admiración de algunos aficionados, deja una imagen difícil de justificar para los que consideran que el deporte debería estar alejado de semejante violencia. Y mientras las redes siguen compartiendo las imágenes, la pregunta permanece: ¿hasta dónde puede llegar el espectáculo antes de dejar de ser deporte?