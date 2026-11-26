El mundo del culturismo vuelve a estar de luto tras conocerse la muerte del brasileño Itemberg Nunes do Nascimento, conocido atleta de su país. El deportista falleció hace unos días a los 31 años y la noticia fue confirmada por su patrocinador, Overcoming Suplementos, que compartió un emotivo comunicado para despedirse del joven. Por el momento, no se ha hecho pública la causa de su fallecimiento.

La noticia ha provocado numerosas muestras de dolor entre compañeros, aficionados y personas vinculadas a una disciplina en la que Itemberg Nunes había conseguido hacerse un nombre durante los últimos años. Su muerte supone un nuevo golpe para el culturismo, que pierde a un deportista que había dedicado buena parte de su vida a competir al máximo nivel.

Itemberg Nunes competía en la categoría Men’s Physique y formaba parte de la IFBB Pro League desde noviembre de 2021, cuando consiguió su tarjeta profesional. Este reconocimiento le permitió participar en algunas de las principales competiciones nacionales e internacionales de la disciplina.

Su trayectoria había comenzado años antes, cuando todavía competía como amateur. En 2018 consiguió un destacado quinto puesto en el Arnold Classic Brasil, en la categoría Muscular Men’s Physique. Un año después, volvió a participar en el Arnold Brasil y logró un trofeo en una categoría de principiantes.

Luto por Itemberg Nunes

Ya como profesional, Itemberg Nunes continuó participando en diferentes pruebas del circuito. En 2023 compitió en el Musclecontest Brazil, donde terminó en la decimocuarta posición. También había representado a Brasil en otros eventos internacionales, consolidando una carrera que le permitió ganar reconocimiento entre los aficionados al culturismo. Según recoge la prensa brasileña, el atleta no compartía imágenes de competiciones desde septiembre de 2024, aunque continuaba manteniendo presencia en las redes sociales, donde publicaba contenidos relacionados con sus entrenamientos y su pasión por el deporte.

La empresa Overcoming Suplementos, que había acompañado al culturista durante varios años, fue la encargada de comunicar su fallecimiento. En su mensaje, la marca destacó tanto su compromiso deportivo como la relación personal que habían construido durante todo este tiempo. «Hoy nos despedimos no solo de un gran atleta, sino también de un amigo que formó parte de la historia de nuestra familia Overcoming», expresó la compañía en su comunicado.

La causa de la muerte continúa siendo una incógnita. Ni la familia ni la patrocinadora han ofrecido detalles sobre las circunstancias del fallecimiento, por lo que cualquier información sobre un posible problema de salud debe tratarse con cautela. La despedida de Itemberg Nunes deja un profundo vacío entre quienes compartieron con él su pasión por el culturismo. Su carrera, marcada por años de esfuerzo y competición, queda como recuerdo de un deportista que logró abrirse camino en una disciplina de máxima exigencia física.