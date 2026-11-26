En esta parte de la entrevista, Marga Prohens reivindica la experiencia y la capacidad de gestión del líder del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo; pide recuperar la política seria y defiende que los jóvenes necesitan oportunidades reales, vivienda y un futuro sin depender del Estado.

Pregunta.- ¿Considera que Alberto Núñez Feijóo está preparado para asumir la presidencia del Gobierno en un momento tan complicado para España?

Respuesta.- Está preparadísimo. Creo que es su momento y que es precisamente lo que necesita España, pero también lo que necesita Baleares. Alberto Núñez Feijóo tiene una trayectoria de gestión que es un aval. Ha conseguido cuatro mayorías absolutas en Galicia y eso no es casualidad. Las personas que le han conocido de cerca, que han tenido la oportunidad de valorar su trabajo y su gestión elección tras elección, le han renovado su confianza de manera abrumadora. Algo habrá hecho bien. Tiene experiencia, conoce la administración y sabe lo que significa gestionar en circunstancias difíciles. Ha dedicado toda su vida al servicio público y creo que mucha gente está descubriendo ahora, durante esta campaña, a un presidente cercano, serio y que habla de los problemas de la gente. España necesita a alguien que sepa lo que tiene entre manos, que pueda afrontar una situación complicada y que tenga capacidad para reconstruir el país. No necesitamos más espectáculo, necesitamos gestión.

P.- Usted habla de recuperar la política seria. ¿Qué cree que ha perdido la política española en estos últimos años?

R.- Hemos perdido la capacidad de que la noticia vuelva a ser la gestión y no la propaganda. La política tiene que servir para solucionar los problemas de los ciudadanos, no para convertirlo todo en un espectáculo, en un enfrentamiento permanente o en una campaña de marketing. Estamos viendo una política basada muchas veces en la frivolidad, en el show y en intentar que los ciudadanos se olviden de lo verdaderamente importante. Mientras tanto, los problemas siguen ahí: la vivienda, las infraestructuras, la seguridad, la economía, los servicios públicos y el futuro de nuestros jóvenes. Yo creo que la gente está cansada. Está cansada de que se le prometa una cosa y después no se haga. Está cansada de que se la utilice electoralmente y de que se intente dividir a los ciudadanos entre buenos y malos según lo que voten. Lo que necesitamos es un Gobierno que se ponga a trabajar, que tenga un proyecto y que sea capaz de afrontar los retos que tenemos. Eso es lo que representa Feijóo para nosotros.

P.- Una de las preocupaciones que más repite el PP es la situación de los jóvenes. ¿Qué cree que necesita hoy una generación que siente que tiene más dificultades que sus padres para construir un proyecto de vida?

R.- Los jóvenes necesitan oportunidades reales. Necesitan una educación que les prepare, que les exija y que les permita progresar. Necesitan trabajar, poder ahorrar y tener la posibilidad de acceder a una vivienda. No podemos aceptar que una generación entera piense que no podrá tener una casa, que no podrá emanciparse o que siempre va a depender de las ayudas que le pueda dar el Estado. Los jóvenes tienen que poder aspirar a ser una nueva generación de propietarios. Por eso hablamos de vivienda, de reducir impuestos para acceder a la primera vivienda y de facilitar el ahorro. En Baleares hemos puesto en marcha medidas que han permitido que más de 6.000 jóvenes y familias se ahorren 85 millones de euros en el acceso a su primera vivienda. Queremos seguir avanzando en esa línea. No se trata de comprar el voto de los jóvenes con bonos. Se trata de darles herramientas para que puedan construir su futuro, para que puedan decidir, trabajar, ahorrar y vivir con independencia.

P.- El PP tiene también el reto de recuperar votantes que en anteriores elecciones optaron por Vox. ¿Cómo afronta ese desafío?

R.- Yo siempre he sido y voy a seguir siendo muy respetuosa con Vox y con sus votantes. Desde el primer minuto de esta legislatura dije que sus 60.000 votantes en Baleares merecían que nos sentáramos, que llegáramos a acuerdos y que apartáramos nuestras diferencias legítimas para centrarnos en aquello que importa a los ciudadanos. Creo que lo hemos conseguido. Hemos podido aprobar presupuestos, políticas fiscales y políticas de vivienda que han sido positivas para esta comunidad autónoma. Cuando existe voluntad de dialogar y de poner por delante los intereses de los ciudadanos, se pueden alcanzar acuerdos. Tenemos diferencias, algunas son públicas y notorias, pero eso no debe impedir que trabajemos en aquello en lo que podemos avanzar. La política también consiste en eso: escuchar, negociar y buscar soluciones.

P.- ¿Qué papel cree que debe desempeñar el Partido Popular en esta nueva etapa?

R.- El PP tiene que ser el partido que ofrezca un proyecto de país, que devuelva la confianza y que sea capaz de afrontar una situación que no va a ser fácil. Nos vamos a encontrar con muchas dificultades y hará falta experiencia, capacidad y voluntad de reconstrucción. Creo que el Partido Popular aporta algo que es muy importante: el respeto absoluto a las comunidades autónomas. España se construye desde todos los territorios, desde la pluralidad, desde las voces diversas y desde las realidades diferentes que tenemos. Baleares necesita que se escuche su voz. Somos una comunidad con circunstancias muy particulares, somos la España que se llena, tenemos problemas de vivienda, de insularidad, de infraestructuras y de inmigración irregular. Necesitamos un Gobierno que entienda esas singularidades y que nos permita decidir nuestro futuro.

P.- ¿Qué mensaje trasladaría a los ciudadanos que todavía tienen dudas de cara a las elecciones?

R.- Les diría que las elecciones no se ganan con miedo, ni engañando a los ciudadanos, ni intentando utilizar a las personas mayores, a las mujeres o a los jóvenes. Las elecciones se ganan con un proyecto, con experiencia demostrable y con propuestas que respondan a los problemas reales. Los jóvenes necesitan vivienda y una educación que les prepare para la vida. Las familias necesitan poder llegar a fin de mes. Los ciudadanos necesitan seguridad, servicios públicos que funcionen y un Gobierno que se preocupe de gestionar. Creo que España tiene que recuperar la ilusión y la esperanza en sí misma. Tenemos un país extraordinario, tenemos capacidad, tenemos talento y tenemos gente que quiere salir adelante. Lo que necesitamos es un Gobierno que crea en los ciudadanos, que les dé oportunidades y que no les ponga obstáculos. La política tiene que volver a ser algo serio. Y yo creo que ese cambio es posible.