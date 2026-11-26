Una bomba de calor para calentar una piscina por valor de 5.567,07 euros en una vivienda que no tiene piscina. Es uno de los detalles más llamativos de una denuncia presentada en Mallorca por una presunta estafa que ronda los 100.000 euros y que señala a una empresa de instalaciones por supuestamente cobrar materiales que no se colocaron y sustituir equipos presupuestados por otros de menor valor.

La denuncia ha sido presentada ante un juzgado de Palma y se dirige contra un instalador y su mercantil por presuntos delitos de estafa agravada y falsedad documental, entre otros que pudieran derivarse de la investigación. .

Según el escrito, al que ha tenido acceso OKBALEARES, la propiedad contrató trabajos de climatización, fontanería, electricidad, telecomunicaciones, domótica y otros equipamientos para una vivienda situada en Santa Ponsa, por un presupuesto inicial de 77.383,60 euros, sin IVA. La denunciante sostiene que había acordado expresamente la instalación de equipos de climatización y aerotermia de una determinada marca, un compromiso que, según afirma, quedó reflejado en correos electrónicos intercambiados con el instalador.

Sin embargo, al revisar posteriormente las instalaciones, la propiedad asegura que encontró aparatos de otras marcas y de un valor inferior al presupuestado. Entre las discrepancias denunciadas figura una unidad exterior de aire acondicionado valorada en 7.441 euros que, según el escrito, habría sido sustituida por una máquina cuyo valor aproximado sería de 4.000 euros. También denuncia que la aerotermia prevista fue reemplazada por un equipo de otra marca.

El listado de presuntas irregularidades incluye igualmente un videoportero presupuestado que, según la denuncia, habría sido sustituido por uno básico, así como dos bombas de recirculación que habrían sido cambiadas por otras de distintas marcas sin autorización de la propiedad.

Pero la partida que más llama la atención es la de una bomba de calor para piscina, facturada por 5.567,07 euros en la certificación final de los trabajos, fechada el 24 de junio de 2026. Mallorca Sky asegura que la vivienda carece de piscina y que la bomba nunca fue instalada, por lo que considera que el importe se cobró indebidamente.

La certificación también incluía, según la denuncia, un termo eléctrico de 173,25 euros que tampoco habría sido colocado, además de otros elementos de videoportero que la propiedad asegura que no existen en la vivienda.

La empresa denunciante afirma haber abonado 99.107,32 euros, IVA incluido, en tres pagos. La certificación final emitida por la instaladora ascendía a 106.553,25 euros, sin IVA. La propiedad calcula que las diferencias detectadas hasta el momento supondrían unos 12.523 euros, una cantidad que podría aumentar si una revisión técnica completa confirma nuevas discrepancias entre los materiales facturados y los realmente instalados.

Los hechos, según la denuncia, salieron a la luz durante una comprobación posterior de las instalaciones realizada por otra empresa especializada, que habría detectado que los equipos colocados no se correspondían con los presupuestados. La denunciante sostiene que las discrepancias también fueron corroboradas por la arquitecta directora de obra.

El escrito judicial solicita que se investiguen las facturas, los presupuestos, los correos electrónicos y las compras de los materiales instalados, así como una inspección técnica de la vivienda para determinar qué equipos se colocaron realmente y cuáles fueron cobrados sin ser instalados.

La denuncia también acusa al instalador de no devolver una centralita del sistema de climatización y las llaves del inmueble, pese a haber sido reclamadas. La propiedad pide que se esclarezcan estos hechos y se depuren las posibles responsabilidades.