La Audiencia Provincial de las Islas Baleares abre sus puertas este viernes para juzgar a un hombre acusado de agredir sexualmente a su sobrina de tan sólo 13 años durante el verano de 2022. El procesado se enfrenta a diez años de cárcel y al pago de una indemnización de 10.000 euros por el daño moral causado a la víctima.

Según recoge el escrito de conclusiones al que ha tenido acceso este periódico, los hechos tuvieron lugar durante los meses de julio o agosto. La menor se quedó a pasar una noche en la vivienda de su tío materno, ubicada en la ciudad de Palma. Aprovechando la relación de parentesco y la confianza de los padres de la niña, que le permitían quedarse a solas con ella, el acusado buscó el momento en el que la menor no podía pedir ayuda a terceras personas.

Bajo el pretexto de darle un masaje, el hombre hizo que su sobrina se tumbara boca abajo en su cama. Fue entonces cuando comenzó a tocarle los glúteos y, posteriormente, le introdujo la mano por debajo de la ropa interior para realizarle tocamientos íntimos con penetración. Ante esta situación, la menor reaccionó moviéndose hacia un lado de la cama; el procesado se tumbó junto a ella, la abrazó por la espalda y, poco después, abandonó la habitación. Por esta causa, el acusado llegó a estar privado de libertad el 11 de octubre de 2022.

Graves secuelas psicológicas

El episodio ha dejado importantes secuelas emocionales en la víctima. Según detalla el escrito, la menor ha desarrollado cuadros de ansiedad, dificultades para controlar sus emociones, pensamientos recurrentes sobre lo sucedido y riesgo de conductas autolesivas, por lo que ha necesitado recibir tratamiento psicológico especializado.

Por estos hechos, calificados como un delito de agresión sexual a menor de 16 años aprovechando su situación de superioridad familiar, la acusación reclama diez años de cárcel. Asimismo, pide que se le prohíba acercarse a menos de 500 metros de la víctima —ya sea a su domicilio, centro de estudios o cualquier lugar que frecuente— y comunicarse con ella por cualquier vía durante un periodo de 15 años.

El escrito incluye también la petición de diez años de libertad vigilada que se cumplirá una vez salga de prisión, además de la inhabilitación durante 20 años para ejercer cualquier profesión, oficio o actividad que implique un contacto habitual con menores de edad. Por último, se solicita que el acusado asuma los costes del proceso judicial e indemnice a su sobrina con 10.000 euros por los daños morales sufridos.