El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno en las elecciones del 29-N, Alberto Núñez Feijóo, ha prometido este miércoles devolver la decencia a la política y lo ha hecho con un mensaje contundente: «Vamos a echar a los delincuentes de las calles. Y del Gobierno, también», ha enfatizado.

Así lo ha asegurado ante 10.000 personas en la Caja Mágica de Madrid, donde el PP de Isabel Díaz Ayuso ha organizado su principal mitin de campaña ante las generales del próximo domingo. El líder del PP ha estado acompañado en la tribuna de oradores por la presidenta madrileña, por el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, y por la número dos de la lista por Madrid al Congreso y portavoz adjunta del Grupo Popular en la Cámara Baja, Cayetana Álvarez de Toledo.

A la espera del cierre de campaña el viernes en Barcelona y Sevilla, Feijóo ha querido pedir este miércoles que la decencia y el cambio ganen el domingo, derribando el muro sectario de Sánchez. «La decencia tiene que ganar. Somos la mayoría. Y el domingo se tiene que notar», ha remarcado.

«Vamos a derribar el muro sectario de Sánchez, ladrillo a ladrillo, voto a voto», ha proclamado, defendiendo que, cuando caiga esta obra del líder socialista, solo habrá una sola división: «Entre los delincuentes y la gente decente, la inmensa mayoría, piense como piense y vote como vote», ha afirmado.

La gente que quiere «formar una familia, coger el transporte y que funcione, llegar a fin de mes, que el esfuerzo merezca la pena y que trabajar sirva para tener una casa, poder salir tranquila a la calle y volver segura a casa, tener un Gobierno que no te robe», ha expuesto.

«Nosotros salimos a la calle a dar la cara. Ellos intentan lavar la suya. Nosotros contamos lo que vamos a hacer; a ellos sólo les queda el miedo, pero ya no cuela el miedo. A España no le cuelan más manipulación», ha advertido.

«Las ganas no votan»

Después de estar recorriendo España, Feijóo ha dicho que ha constatado ganas de cambio en las calles de todo el país, aunque ha avisado de que no basta con percibir ese ambiente. «Las ganas no votan. Votan las personas», ha señalado para trasladar a militantes y simpatizantes que trabajen «hasta el último minuto y hasta el último voto».

Además, Feijóo ha criticado que Sánchez pretenda sustituir la rendición de cuentas por «cortinas de humo, maniobras, descalificaciones, bailes… y cheques y más cheques repartidos como boletos de tómbola», ha denunciado sobre los numerosos decretos del Ejecutivo aprobados en estas semanas. «Quieren que votemos con amnesia y con anestesia. Amnesia para no recordar. Y anestesia para no sentir», ha alertado.

Frente a esa estrategia de los socialistas, Feijóo ha reclamado votar este 29-N con memoria, pero también con ilusión y esperanza. «No olvidamos. Pero no votaremos por rencor. Votaremos por lo que viene y os aseguro que lo que viene merecerá la pena», ha subrayado, porque el objetivo no es quedarse anclado en el pasado, sino abrir una nueva etapa para España, ha proseguido.

El presidente del PP ha indicado que ese cambio significa «por fin» un millón de viviendas, okupas fuera en 48 horas, menos impuestos, más seguridad, una inmigración legal y ordenada, menos ministerios y más soluciones, un presidente que no indulte corruptos jamás y un Gobierno que te sirva y no te robe». «Por fin decencia, por fin gestión y por fin una España que funcione para recuperar el país», ha declarado.

«No toméis estas palabras como un balance, aquí no hay nada que celebrar. Que no nos encuentren celebrando, sino trabajando. Cuatro días es muchísimo; hay tiempo para tomar café con muchos vecinos y para convencer a muchos vecinos. Hay que darlo todo hasta el último voto», ha dicho Feijóo, revelando que ya hay inscritos 95.000 apoderados e interventores para el domingo. «Acabamos de dar una muy mala noticia a algunos», ha añadido.

Junto a ello, ha recalcado que él va a «gobernar para los que nos voten y los que no». De esta manera, se ha dirigido a quien ha votado al Partido Socialista toda la vida y «hoy se avergüenza». A este votante le ha trasladado: «No tienes que quedarte en casa, te pido que en esta ocasión nos prestes tu voto si realmente eres socialista, para que ello valga para limpiar el Partido Socialista», ha aseverado.

«Mirad a vuestro alrededor», ha dicho a los 10.000 ciudadanos presentes, «esto no se ensaya, no son risitas, ni bailes impostados, sino esperanza, ilusión, es la emoción de un país que, por mucho que han intentado destrozarlo, se ha mantenido de pie. Os prometo trabajo, verdad, y mirar a la cara a la gente», ha rematado.

«Cuatro días: un voto. Un país. El domingo a votar. El domingo a ganar. Y el lunes a cambiar España. ¡Viva Madrid y viva España!», ha sentenciado.

Cayetana: «No tenemos miedo»

Por su parte, Cayetana Álvarez de Toledo se ha dirigido especialmente al inquilino de la Moncloa: «Traigo un mensaje para Pedro Sánchez. No tenemos miedo. No tenemos miedo al fraude. Frente a tus urnas de cartón, nuestra ilusión de hierro. El único pucherazo seguro es la abstención y nosotros vamos a inundar España de votos», ha proclamado la candidata popular, pidiendo a los españoles que el domingo vayan a votar para lugar poder decir: «Yo eché a Pedro Sánchez», ha apostillado.