El Hierro tiene un cementerio muy particular. No está formado por lápidas ni nichos, sino por decenas de cayucos que han servido para transportar a miles de inmigrantes ilegales desde las costas africanas hasta la isla canaria. OKDIARIO ha descubierto y grabado las imágenes de este depósito de embarcaciones en el punto limpio de Frontera, adonde llegan los barcos utilizados en las travesías por la ruta atlántica.

El equipo de este periódico, desplazado estos días a la isla para cubrir la última oleada de inmigrantes ilegales, ha seguido el recorrido de varios de estos cayucos desde los puertos hasta su destino final. En las instalaciones de La Restinga, uno de los principales puntos de llegada, se está utilizando maquinaria especial para sacar las embarcaciones del agua y colocarlas sobre camiones y tráileres.

OKDIARIO ha podido grabar cómo estos vehículos abandonaban las instalaciones portuarias cargados con los barcos y emprendían el camino hacia Frontera. También ha localizado un par de cayucos ya subidos a los tráileres en las inmediaciones del Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) de San Andrés. Todos ellos terminan en el punto limpio, donde esperan su posterior destrucción.

Las dimensiones de estas embarcaciones dan una idea de la magnitud de la operación logística. Algunos de los cayucos observados por este periódico miden entre 25 y 30 metros de longitud. Además, fuentes consultadas por OKDIARIO explican que cada uno puede pesar entre dos y cuatro toneladas. «Pesan entre dos y cuatro toneladas», precisan estas fuentes sobre unos barcos que necesitan maquinaria especializada para ser levantados y transportados.

En algunos también se pueden observar motores incorporados para facilitar la navegación durante la travesía por el Atlántico. Son los restos materiales de viajes que, en la mayoría de los casos, se prolongan durante varios días.

Cerca de 2.000 inmigrantes en 24 horas

La estampa de estos cayucos amontonados contrasta con las imágenes de su llegada a La Restinga. Los vecinos de esta localidad han llegado a referirse a ellos como «ataúdes flotantes», una expresión con la que describen el impacto que provoca contemplar unas embarcaciones en las que también se han producido fallecimientos durante las travesías. En la última gran oleada, las autoridades confirmaron la llegada de una persona fallecida.

La acumulación de barcos coincide con una de las jornadas más intensas que se recuerdan en la ruta migratoria canaria. El martes 24 de noviembre, El Hierro recibió a 1.971 inmigrantes ilegales a bordo de 14 cayucos, según el recuento detallado de los servicios de emergencia. Se trata de un récord histórico de llegadas en un solo día en la ruta canaria.

El balance incluye 203 mujeres y 127 menores, entre ellos una niña nacida durante la travesía por el Atlántico. Ocho de las embarcaciones procedían de Senegal y transportaban a 1.015 personas, mientras que las otras seis habían partido de Gambia con 956 ocupantes.

La cifra supera el anterior récord, registrado el 14 de noviembre, cuando llegaron 1.580 personas a Canarias en una sola jornada. La sucesión de desembarcos ha obligado a desplegar medios extraordinarios para atender a los recién llegados y gestionar las embarcaciones utilizadas en los trayectos.