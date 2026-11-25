Los españoles residentes en Buenos Aires que votarán en estas elecciones han expresado sus opiniones sobre la situación política de España y el futuro del Gobierno. Entre los entrevistados, varios han mostrado su respaldo a Pedro Sánchez y han defendido la necesidad de que se mantenga una mayoría de izquierdas, mientras que tan sólo unos pocos reclaman un cambio político.

«Me parece que merecen una opción mejor» y «España va hacia la decadencia», señala uno de los entrevistados, que considera que el problema de los partidos es que «siempre son los mismos». A su juicio, la situación recuerda a la de Argentina, donde, según afirma, los ciudadanos se encuentran ante dos opciones y deben «elegir uno que haga el menor daño».

Otros han manifestado abiertamente su agradecimiento al actual Gobierno: «Estoy agradecido a este Gobierno porque me dio la posibilidad de tener esto; es una posibilidad de proyectar a futuro». Aunque reconoce que entiende que todos los partidos tienen buenas intenciones, admite que no apoya a la derecha.

Defensa de una mayoría de izquierdas

«Lo que quiero es que esta vez sí haya una mayoría de izquierdas», ha afirmado otro de los españoles entrevistados, que considera que un resultado diferente sería «devastador». También ha defendido que España necesita avanzar hacia posiciones más a la izquierda y ha asegurado que el actual Gobierno «va por buen camino”.

En la misma línea, otro entrevistado ha destacado que Sánchez «ha mostrado ser diferente», especialmente por no obedecer, según su opinión, a otros presidentes y haberse mostrado «menos belicista». En cambio, ha criticado a Feijóo y Abascal, a quienes acusa de estar acercándose a las posturas en cuestiones de guerra a Estados Unidos y Europa.

Las críticas al líder del PP han sido especialmente contundentes en otra de las intervenciones: «A Feijóo lo metería en ultraderecha; Abascal es un peligro, se está creando otro Milei en España». El entrevistado también ha cuestionado la gestión de Sánchez y ha señalado que, después de ocho años, algunas medidas se han esperado «hasta último momento» para llevarse a cabo, pero sin duda queda claro que no acerca posturas con Feijóo o Abascal, sino que prefiere otras opciones de la izquierda.

Críticas al Gobierno de Sánchez

Sin embargo, no todos los entrevistados han respaldado al actual Ejecutivo. Uno de ellos ha defendido que Sánchez «no respeta las instituciones» y ha criticado que gobierne con partidos que «no quieren a España», en referencia a EH Bildu y los partidos separatistas catalanes. También ha reprochado al presidente que lleve ocho años gobernando sin presupuestos.

Otro de los consultados ha reclamado directamente un cambio político: «La delincuencia que hay, la inmigración, la pobreza, está horrible, no sólo en España, en toda Europa». «España necesita un cambio. Lo que hay no puede seguir», ha añadido.

Por último, otro español residente en Argentina ha expresado su preocupación ante la posibilidad de que las derechas lleguen al poder. En su opinión, el hecho de que algunos de sus representantes no condenen la dictadura de Franco supone un riesgo para «las personas democráticas» y para «todo lo que se ha construido durante todos estos años».