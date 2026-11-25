Reacher es un éxito incontestable en Prime Video. La serie protagonizada por Alan Ritchson volvió a consolidarse como un fenómeno televisivo, tras el estreno el pasado verano de su cuarta temporada. Una ronda de nuevos capítulos que alcanzó los 54,6 millones de espectadores a nivel global en los primeros 19 días de emisión. Sin embargo, en los últimos meses ha sucedido lo impensable: Neagley, el primer spin-off del universo literario de Lee Child, ha destronado del ranking a la ficción original de la franquicia.

A diferencia de la estrategia de estreno de Reacher, Prime lanzó Neagley de forma simultánea. Así, los ocho capítulos de la serie derivada protagonizada por Maria Sten pudieron verse en clave de maratón, disparando sus cifras inmediatas. Tal y como confirman las métricas de la propia plataforma, la expansión liderada también por los showrunners Nick Santora y Nicholas Wootton, fue líder de audiencia en 36 países, situándose por delante de Reacher en países como Estados Unidos, Reino Unido y, por supuesto, en España. Pero, ¿qué nos cuenta realmente el nuevo proyecto de la marca de streaming propiedad de Amazon? ¿Aparece el personaje de Reacher? ¿Habrá nuevos episodios?

‘Neagley’: el spin-off de ‘Reacher’ que cumple lo que promete

La sinopsis compartida por Amazon MGM Studios es la siguiente: “Frances Neagley (Sten) es una investigadora privada afincada en Chicago y antigua protegida de Jack Reacher (Ritchson) en la 110.ª Unidad de Investigaciones Especiales del Ejército. Al enterarse de que un querido amigo de su pasado ha muerto en un accidente sospechoso, se obsesiona con obtener justicia, aplicando todo lo que aprendió del propio Reacher. Neagley deberá enfrentarse a un camino peligroso si quiere desenmascarar la amenaza siniestra que se esconde tras la conspiración derivada de la muerte de su antiguo confidente.

Aparte de Sten en el papel principal, el elenco coral de la serie incluye a Greyston Holt como el detective Hudson Riley, Adeline Rudolph como Renee Birdwhistle, Jasper Jones como Keno, Matthew Del Negro en la piel de Pierce Woodrow y Damon Herriman encarnando a Lawrence Cole.

Reacher aparece en la historia, pero como hemos adelantado, el protagonismo recae totalmente en Neagley. El rol de Ritchson tiene un par de intervenciones breves, destacando su presencia al principio y al final de esta primera aventura en solitario del personaje de Sten.

Aunque comparten universo, la principal diferencia entre Reacher y Neagley reside en el enfoque. El primer spin-off de la propiedad intelectual pone su interés en el lado detectivesco de la historia y no tanto en las peleas brutales y constantes que la serie original explotaba de forma adrenalínica. Entre otras cosas, porque la diferencia de físico evidente lleva a que el rol de Neagley deba emplear coreografías más ágiles y el uso de tácticas para sobrevivir ante el cuerpo a cuerpo de sus rivales.

Con todo, la mayoría de las reseñas de la crítica especializada han sido muy positivas, destacando la interpretación de Sten y el potencial que esconde este capítulo adyacente a las aventuras del musculado policía militar.

¿Habrá segunda temporada de ‘Neagley’?

Hace más de un mes supimos que Prime Video le había dado luz verde al rodaje de la segunda temporada de Neagley. Eso sí, de momento desconocemos la fecha de estreno.

La quinta temporada de Reacher ya está en producción y la sexta también está confirmada.